(Almaty) Les autorités du Kazakhstan ont annoncé mardi l’évacuation de quelque 16 000 personnes en raison des inondations les plus graves depuis trois décennies touchant cet immense pays d’Asie centrale, où l’eau continue à monter.

Agence France-Presse

« Les opérations de secours se poursuivent, environ 16 000 personnes, dont 6000 enfants, ont déjà été évacuées pendant la période de crue » qui dure depuis environ une semaine, a indiqué le ministère des Situations d’urgence sur Telegram.

D’après cette source, la situation reste « compliquée » dans cinq régions du nord et de l’est, frontalières de la Russie, tandis que « les liaisons routières sont coupées avec cinquante localités » de ce pays grand comme cinq fois la France.

Et les crues doivent se poursuivre cette semaine en raison de la fonte de la neige dans les steppes, selon le service météorologique kazakh Kazgydromet.

Lundi, le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, avait vertement réprimandé les autorités locales pour leur impréparation à ces inondations sans précédent depuis l’indépendance du pays à la chute de l’Union soviétique.

« L’ampleur des inondations dépasse celles de 2012 et 2017, considérées comme les plus importantes depuis 30 ans. Il n’y a pas eu de préparation à cause du manque de spécialistes et les conséquences auraient pu être moindres si les dirigeants locaux avaient réalisé les exercices anti-inondations prévus », avait critiqué M. Tokaïev.

Le premier ministre Oljas Bektenov a lui reconnu mardi que « les crues se produisaient dans des zones jamais touchées auparavant » et appelé les Kazakhs à ne pas s’opposer aux évacuations.

Outre les images de sauvetage de la population, le ministère des Situations d’urgence a également montré l’évacuation à bord de canots pneumatiques de chameaux coincés par la montée des eaux.