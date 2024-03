Une forte explosion, sans doute due au gaz, a fait un mort et 22 blessés mercredi dans la province chinoise du Hebei.

Un mort et 22 blessés dans une explosion sans doute due au gaz

(Sanhe) Une forte explosion, sans doute due au gaz, a fait un mort et 22 blessés mercredi dans la province chinoise du Hebei (nord), détruisant au moins un bâtiment selon les médias d’État et des images sur les réseaux sociaux.

Matthew WALSH Agence France-Presse

« Pour l’instant, l’accident a fait un mort et 22 blessés », a indiqué la chaîne publique CCTV, précisant que la cause présumée de l’explosion est une fuite de gaz dans un restaurant de poulet frit.

Selon la télévision chinoise, l’explosion a eu lieu peu avant 8 h (20 h heure de l’Est), dans un quartier résidentiel de la ville de Sanhe, à moins de 50 kilomètres à l’est de Pékin.

Elle « s’est produite au rez-de-chaussée d’un restaurant situé dans un vieux quartier résidentiel », selon CCTV.

« Les blessés ont été transportés à l’hôpital », a indiqué la chaîne.

Un journaliste AFP sur place a vu des policiers déviant la circulation de l’entrée du quartier où a eu lieu l’explosion.

Des images sur les réseaux sociaux chinois ont montré une très forte explosion provoquant une épaisse fumée et des flammes au-dessus d’une route très encombrée à cette heure de forte circulation.

CAPTURE D’ÉCRAN OBTENUE PAR REUTERS Au moins un bâtiment a été détruit.

Sur d’autres images, on aperçoit un bâtiment complètement effondré et plusieurs voitures détruites.

Laxisme

Les équipes de secours ont été immédiatement déployées sur place, avec l’envoi de 36 véhicules d’urgence et 154 personnes pour participer aux opérations, selon les services locaux de lutte contre les incendies.

« Le feu est actuellement sous contrôle », ont-ils précisé.

Une commerçante travaillant dans une boutique proche a raconté au média d’État Jimu News avoir entendu un grand « bang ».

Elle est alors sortie de son magasin et a vu un bâtiment en feu. « Il était pratiquement détruit », a-t-elle témoigné.

CAPTURE D’ÉCRAN OBTENUE PAR REUTERS Plusieurs voitures ont été détruites.

Les incendies et autres accidents mortels sont fréquents en Chine en raison du laxisme concernant l’application des normes de sécurité.

Cela a poussé le président chinois Xi Jinping à lancer en début d’année « des instructions importantes exigeant que soit résolument limité le nombre d’accidents ».

En février, un incendie dans un bâtiment résidentiel avait fait au moins 15 morts et 44 blessés à Nankin, dans l’est de la Chine, le feu ayant apparemment pris à l’endroit où se trouvaient des deux-roues électriques.

Le mois précédent, 39 personnes avaient été tuées et neuf blessées dans l’incendie d’un magasin de la province du Jiangxi (centre). Et seulement cinq jours plus tôt, un incendie dans l’internat d’une école de la province du Henan (centre) avait tué 13 écoliers.

En juin dernier, une explosion dans un restaurant du nord-ouest de la Chine avait fait 31 morts et incité les autorités à s’engager dans une campagne nationale pour promouvoir la sécurité sur le lieu de travail.