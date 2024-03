Plus de 80 000 personnes ont fui vers des abris temporaires du gouvernement après que les inondations et les glissements de terrain ont enseveli 14 maisons, tandis que 20 000 maisons ont été inondées jusqu’au toit dans neuf districts et villes de la province de Sumatra-Occidental.

Inondations et glissement de terrain sur l’île de Sumatra, au moins 19 morts

(Padang) Des pluies torrentielles ont déclenché des crues soudaines et un glissement de terrain sur l’île indonésienne de Sumatra, tuant au moins 19 personnes et faisant sept autres disparus, ont annoncé dimanche des responsables.

Associated Press

Des tonnes de boue, de roches et d’arbres déracinés ont dévalé une montagne vendredi en fin de journée, atteignant un cours d’eau qui est sortie de lit, dévastant des villages de montagne dans le district de Pesisir Selatan, dans la province de Sumatra-Occidental, a indiqué Doni Yusrizal, qui dirige l’agence locale de gestion des catastrophes.

Samedi, les sauveteurs ont retiré des décombres sept corps dans le village le plus touché de Koto XI Tarusan et en ont récupéré trois autres dans deux villages voisins, a raconté M. Yusrizal.

Les secouristes ont récupéré six corps à Pesisir Selatan et trois autres dans le district voisin de Padang Pariaman, portant le bilan à 19 morts, a annoncé dimanche l’Agence nationale de gestion des catastrophes.

L’agence a indiqué dans un communiqué qu’au moins deux villageois avaient été blessés par la crue soudaine et que les sauveteurs recherchaient sept personnes qui seraient toujours portées disparues.

Selon le rapport, plus de 80 000 personnes ont fui vers des abris temporaires du gouvernement après que les inondations et les glissements de terrain ont enseveli 14 maisons, tandis que 20 000 maisons ont été inondées jusqu’au toit dans neuf districts et villes de la province de Sumatra-Occidental.

« Les efforts de secours en faveur des morts et des disparus ont été entravés par des pannes de courant et des routes bloquées couvertes d’une épaisse boue et de débris », a déclaré M. Yusrizal.

Les fortes pluies provoquent de fréquents glissements de terrain et des crues soudaines en Indonésie, où des millions de personnes vivent dans des zones montagneuses ou à proximité de plaines inondables.