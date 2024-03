(Pékin) Des proches des passagers chinois du tristement célèbre vol MH370 de Malaysia Airlines se sont réunis vendredi à Pékin, toujours en quête de réponses 10 ans jour pour jour après la mystérieuse disparition de l’avion.

Agence France-Presse

Le Boeing 777 de la compagnie malaisienne, qui reliait Kuala Lumpur à Pékin, avait disparu des écrans radar le 8 mars 2014, avec à son bord 239 personnes — dont 153 Chinois.

L’appareil n’a jamais été retrouvé et son sort constitue l’un des plus grands mystères de l’aviation civile.

Mais les familles ont réitéré vendredi à Pékin leur appel aux autorités chinoises afin qu’elles aident à la manifestation de la vérité. Père d’un passager du vol MH370, Li Shuce s’est dit « optimiste ».

PHOTO XIAOYU YIN, REUTERS Li Shuce

« Je suis sûr que mon fils est toujours vivant. On espère qu’il puisse vite revenir à la maison », a-t-il déclaré après des discussions avec des représentants du gouvernement chinois près du ministère des Affaires étrangères.

Une quinzaine de personnes, dont Li Shuce, se sont ensuite rassemblées dans l’après-midi à un carrefour situé près de l’ambassade de Malaisie à Pékin, dont l’accès avait été bloqué par la police par mesure de sécurité.

« Malaisie, rend-nous nos proches ! », ont-ils scandé en direction du bâtiment.

Un petit groupe de manifestants, dont un porteur d’une lettre adressée au premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, a été autorisé à s’approcher de l’ambassade.

PHOTO GREG BAKER, AGENCE FRANCE-PRESSE Des policiers bloquent l’accès à la rue menant à l’ambassade de Malaisie à Pékin.

Malgré les plus vastes recherches de l’histoire de l’aviation, menées pendant plusieurs années dans le sud de l’océan Indien, seuls quelques fragments de l’appareil ont été retrouvés.

La disparition de l’avion a longtemps fait l’objet d’une multitude de théories, des plus crédibles aux plus farfelues, notamment celle évoquant un acte délibéré du pilote Zaharie Ahmad Shah, professionnel expérimenté alors âgé de 53 ans.

Un rapport publié par la Malaisie en 2018 a souligné les défaillances du contrôle aérien et indiqué que la trajectoire de l’avion avait été modifiée manuellement, mais n’a abouti à aucune conclusion définitive.

Dix ans après, les proches ne désespèrent pas d’obtenir un jour des réponses.

« J’espère que le gouvernement chinois va pouvoir retrouver nos proches et découvrir la vérité sur ce qui s’est vraiment passé », a déclaré Li Shuce. « Ça fait déjà 10 ans… Et maintenant ? Qu’est-ce qui s’est passé, à la fin ? C’était quelque chose de politique ? Autre chose ? On n’en sait rien. »