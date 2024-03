PHOTO NG HAN GUAN, ASSOCIATED PRESS

(Pékin) La Chine continuera d’être un pays œuvrant pour la paix et la stabilité dans le monde, a assuré jeudi son ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Katell ABIVEN Agence France-Presse

« Face à un environnement international instable et complexe, la Chine sera résolument une force pour la paix, la stabilité et le progrès dans le monde », a déclaré M. Wang à Pékin lors d’une conférence de presse.

Il s’exprimait en marge de la session annuelle du Parlement chinois, le principal évènement politique de l’année en Chine, qui est traditionnellement l’occasion pour le gouvernement de présenter les grandes lignes de sa politique économique et diplomatique.

La conférence de presse de Wang Yi est particulièrement scrutée, afin de mieux connaître la position de la Chine sur certains des grands dossiers internationaux comme la guerre en Ukraine, les relations sino-américaines ou encore les relations entre Pékin et Taïwan.

« Nous nous opposons résolument à toute hégémonie et intimidation et défendons avec force la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays », a souligné le ministre chinois des Affaires étrangères.

Les relations sino-américaines se sont détériorées ces dernières années en raison de plusieurs dossiers : liens avec Taïwan, commerce, rivalité dans les nouvelles technologies, lutte d’influence en Asie-Pacifique, mer de Chine méridionale ou encore droits humains.

Les États-Unis « blâment » la Chine « sous n’importe quel prétexte », a affirmé jeudi Wang Yi au moment où les tensions restent vives entre les deux premières économies du monde.

« Les moyens de pression sur la Chine sont sans cesse renouvelés et la liste des sanctions unilatérales constamment allongée », a-t-il déploré.

« Nouveau modèle »

L’influence politique grandissante de Pékin dans le monde suscite parfois des frictions avec les autres grandes puissances.

La Chine a par exemple été critiquée par les Occidentaux et notamment les Européens sur le dossier ukrainien. Car si elle appelle au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays – sous-entendu Ukraine comprise – elle n’a jamais condamné publiquement la Russie.

Pékin cherche à se positionner comme une partie neutre dans la guerre, mais son partenariat stratégique avec Moscou s’est renforcé depuis le début du conflit.

« La Chine et la Russie ont créé un nouveau modèle pour les relations entre grandes puissances, qui diffère complètement de l’ancienne époque de Guerre froide », a indiqué jeudi Wang Yi.

« Sur la base du non-alignement, de la non-confrontation et du non-ciblage de pays tiers, nous poursuivons sur la voie d’une amitié de bon voisinage permanente et d’un approfondissement de notre coopération stratégique globale » avec Moscou, a-t-il souligné.

La Chine appelle régulièrement à un règlement politique du conflit. Son émissaire pour la question ukrainienne, le diplomate Li Hui, était notamment ces derniers jours à Moscou et à Bruxelles pour des entretiens avec des responsables russes et européens.