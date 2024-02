Le glissement de terrain, provoqué mardi soir par d’importantes pluies, a détruit des maisons et engloutissant trois bus et un véhicule qui devait récupérer les ouvriers d’une mine d’or.

(Manille) Le glissement de terrain qui a eu lieu mardi dans un village minier du sud des Philippines a fait 35 morts et 77 disparus, selon un nouveau bilan samedi.

Agence France-Presse

Deux séismes, l’un de magnitude 5,8 à 11 h 22 locales (22 h 22 heure de l’Est) et un second de magnitude 5,4, deux heures plus tard, ont interrompu durant plusieurs heures les opérations de sauvetage dans le village minier de Masara, sur l’île de Mindanao.

Il n’a pas été fait état dans l’immédiat de victimes ou de dégâts matériels.

Les secours ont repris près de trois heures plus tard, après que les autorités se soient assurées que les tremblements de terre ne provoqueraient pas d’autres glissements de terrain, a déclaré à l’AFP Edward Macapili, porte-parole de l’agence provinciale de gestions des catastrophes de la province de Davao de Oro.

Il a fait 35 morts, principalement des mineurs, et 32 blessés, selon un nouveau bilan officiel.

Bien que sept nouveaux corps ont été récupérés après le premier séisme, les autorités maintiennent le chiffre de 77 disparus, a précisé M. Macapili.

Les glissements de terrain sont fréquents dans une grande partie des Philippines en raison du relief montagneux, des fortes précipitations et de la déforestation liée à l’exploitation minière, mais aussi à l’agriculture sur brûlis et à l’exploitation forestière illégale.

Les fortes précipitations sur certaines zones de Mindanao, deuxième plus grande île des Philippines, depuis des semaines, ont provoqué des dizaines de glissements de terrain et d’inondations qui ont contraint des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des abris d’urgence.