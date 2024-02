(Manille) Les secours philippins ont salué « un miracle » vendredi après qu’une enfant a été sauvée, extirpée de la boue environ 60 heures après un glissement de terrain qui a fait 27 morts et près de 90 disparus dans le sud de l’archipel.

Agence France-Presse

La fillette, âgée de trois ans selon la Croix-Rouge philippine, a été retrouvée par les sauveteurs. Depuis la catastrophe, ils fouillent à mains nues et avec des pelles pour tenter de retrouver des survivants dans le village minier de Masara, sur l’île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a indiqué à l’AFP Edward Macapili, responsable de l’agence provinciale de gestion des catastrophes.

« C’est un miracle », a-t-il estimé. « Cela donne de l’espoir aux sauveteurs. La résilience d’un enfant est généralement moindre que celle des adultes, et pourtant l’enfant a survécu », s’est-il félicité.

Une vidéo montrant un sauveteur portant l’enfant en pleurs et couverte de boue dans ses bras a été partagée sur Facebook. « Nous pouvons voir dans les publications sur les réseaux sociaux que l’enfant ne présente aucune blessure visible », a ajouté M. Macapili.

La petite rescapée a pu être emmenée faire un examen médical, après avoir vu son père, a-t-il précisé.

PHOTO FOURNIE PAR LA CROIX-ROUGE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE La fillette a été transportée dans un hôpital de Mawab.

La Croix-Rouge a publié sur Facebook des photos de ses employés transportant la petite fille, enveloppée dans une couverture de survie et reliée à un réservoir d’oxygène, dans un hôpital de la municipalité voisine de Mawab.

Au moins 27 morts

Le glissement de terrain, provoqué par d’importantes pluies, a eu lieu mardi soir, détruisant des maisons et engloutissant trois bus et un véhicule qui devait récupérer les ouvriers d’une mine d’or.

Selon le dernier bilan des autorités, 27 personnes ont été tuées et 32 blessées, tandis que 89 autres sont toujours portées disparues.

Alors que la pluie tombe toujours vendredi, les secours continuent de faire leur possible pour retrouver d’autres survivants dans la boue.

Les glissements de terrain sont fréquents dans une grande partie des Philippines en raison du relief montagneux, des fortes précipitations et de la déforestation liée à l’exploitation minière, mais aussi à l’agriculture sur brûlis et à l’exploitation forestière illégale.

Les fortes précipitations sur certaines zones de Mindanao, deuxième plus grande île des Philippines, depuis des semaines, ont provoqué des dizaines de glissements de terrain et d’inondations qui ont contraint des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des abris d’urgence.

Des centaines de familles de Masara et de quatre villages voisins ont dû évacuer leurs maisons et se réfugier dans des centres d’urgence par crainte de nouveaux glissements de terrain.

Les écoles des environs ont suspendu les cours. La zone touchée par le glissement de terrain avait été déclarée « interdite à la construction » après de précédents éboulements en 2007 et 2008, a indiqué M. Macapili.

« On a demandé aux gens de quitter cet endroit et on leur a donné un endroit pour s’installer, mais les gens ont la tête dure et ils sont revenus », a-t-il déclaré.