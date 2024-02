(Tokyo) De fortes chutes de neige ont frappé la région de Tokyo lundi, perturbant les trains et clouant au sol plus d’une centaine de vols. Les responsables des transports ont conseillé aux automobilistes d’éviter les déplacements non essentiels.

Associated Press

L’Agence météorologique japonaise a prévenu que les chutes de neige devraient atteindre leur maximum lundi soir, avec jusqu’à 55 centimètres prévus dans les zones montagneuses au nord de Tokyo.

Les chutes de neige ont été beaucoup moins importantes dans le centre de Tokyo, où plus d’un centimètre a été enregistré pour la première fois en deux ans, selon l’agence de presse Kyodo News.

Une quarantaine de personnes ont été légèrement blessées après avoir glissé dans la neige, a rapporté la télévision publique NHK.

Certains services ferroviaires ont été limités dans la région de Tokyo et des autoroutes ont été partiellement fermées, notamment les autoroutes Tomei et Metropolitan.

PHOTO PHILIP FONG, AGENCE FRANCE-PRESSE Un passager est assis dans un train arrêté à la gare de Keio-Horinouchi, dans la partie ouest de Tokyo, le 5 février.

Environ 550 passagers de deux trains automatiques Yurikamome qui sont restés bloqués entre deux stations ont dû marcher jusqu’à l’arrêt suivant, a rapporté NHK.

Plus de 100 vols nationaux et plusieurs vols internationaux à destination et en provenance de l’aéroport Haneda de Tokyo ont été annulés à partir de lundi après-midi, selon l’aéroport.

Plus de 14 000 foyers à Tokyo et dans cinq préfectures voisines étaient privés d’électricité, probablement à cause de la neige, selon Tokyo Electric Power Co.

Le ministère de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a demandé aux automobilistes d’éviter les déplacements non essentiels et d’utiliser des pneus d’hiver ou des chaînes pour pneus.