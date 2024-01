Les forces armées taïwanaises organisent un exercice militaire de deux jours à l’approche du Nouvel An lunaire.

Agence France-Presse

« En tant que force de combat, nous sommes toujours prêts à combattre, à protéger et à défendre notre pays et notre patrie pendant la période des fêtes du Nouvel An, afin que nos concitoyens puissent passer des vacances sûres et joyeuses », a déclaré le soldat Chiu Wen-chie.