PHOTO GO BUM-JUN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Séoul) Un avion de combat F-16 américain victime d’une « urgence en vol » au large de la côte ouest de la Corée du Sud s’est écrasé mercredi mais son pilote a pu être secouru, a fait savoir l’armée américaine.

Agence France-Presse

« Un F-16 Fighting Falcon […] a connu une urgence en vol au-dessus de la mer de l’Ouest (aussi appelée mer Jaune, NDLR) et s’est écrasé à environ 8 h 41 » locales mercredi (18 h 41, heure de l’Est, mardi), ont rapporté les forces américaines dans un communiqué.

« Le pilote s’est éjecté sans encombre et a été secouru vers 9 h 30. Il est conscient et a été transporté vers un établissement médical pour un examen », ajoute ce communiqué.

« Nous sommes très reconnaissants envers la République de Corée et tous nos coéquipiers qui ont rendu possible le sauvetage rapide de notre pilote », a déclaré le colonel Matthew C. Gaetke, qui commande l’unité à laquelle le chasseur était assigné.

« Nous allons désormais nous concentrer sur la recherche et la récupération de l’appareil », a-t-il ajouté, précisant que la cause de l’accident ne serait pas rendue publique avant la fin de l’enquête.

Interrogés par l’AFP, les gardes-côtes sud-coréens ont indiqué que l’avion s’est écrasé près de l’île de Mokdeok, au large de la côte ouest du pays.

Il s’agit du troisième écrasement d’un chasseur américain F-16 en Corée du Sud depuis mai 2023. À chaque fois, les pilotes ont pu être secourus.

Washington, principal allié de Séoul, stationne environ 28 500 soldats en Corée du Sud pour aider à la protéger de son voisin du Nord, doté de l’arme nucléaire.