(Séoul) Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé les tirs d’essai de nouveaux missiles de croisière conçus pour être lancés depuis des sous-marins et a également examiné les efforts visant à construire un sous-marin à propulsion nucléaire, tout en réitérant son objectif de construire une marine dotée de l’arme nucléaire pour contrer ce qu’il décrit comme des menaces extérieures croissantes, ont déclaré lundi (heure locale) les médias d’État.

Kim Tong-hyung Associated Press

Ce rapport survient un jour après que l’armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté la Corée du Nord tirant plusieurs missiles de croisière au-dessus des eaux proches du port oriental de Sinpo, où le Nord possède un important chantier naval développant des sous-marins. Il s’agit de la dernière d’une série de manifestations d’armes en Corée du Nord dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Le journal officiel nord-coréen Rodong Sinmun a publié des photos de ce qui semble être au moins deux missiles tirés séparément. Les deux ont créé des nuages blanc grisâtre en brisant la surface de l’eau et en s’élevant dans les airs à un angle d’environ 45 degrés, ce qui suggère peut-être qu’ils ont été tirés à partir de tubes de lancement de torpilles.

Les médias d’État ont déclaré qu’il s’agissait de missiles Pulhwasal-3-31, un nouveau type d’arme testé pour la première fois la semaine dernière lors de lancements terrestres depuis la côte ouest de la Corée du Nord.

Les rapports laissaient entendre que deux missiles avaient été tirés pendant le test. KCNA, l’agence de presse gouvernementale de la Corée du Nord, a affirmé que les missiles ont volé plus de deux heures avant de toucher avec précision une cible insulaire, mais n’a pas précisé le navire utilisé pour les lancements. Ces dernières années, la Corée du Nord a tiré des missiles à partir de sous-marins de développement et de plateformes d’essai sous-marines construites sur des barges.

Lee Sung Joon, porte-parole des chefs d’état-major interarmées sud-coréens, a déclaré que les armées sud-coréenne et américaine analysaient les lancements, y compris la possibilité que le Nord ait exagéré les temps de vol.

Ces dernières années, la Corée du Nord a testé une variété de missiles conçus pour être tirés depuis des sous-marins dans le but de mener des frappes nucléaires sous l’eau. En théorie, une telle capacité renforcerait sa dissuasion en garantissant une capacité de survie pour riposter après avoir absorbé une attaque nucléaire sur terre.

Les sous-marins lanceurs de missiles ajouteraient également une menace maritime à la collection croissante d’armes à combustible solide tirées depuis des véhicules terrestres conçues pour submerger les défenses antimissiles de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis.

Pourtant, il faudrait beaucoup de temps, de ressources et d’améliorations technologiques pour que ce pays lourdement sanctionné construise une flotte d’au moins plusieurs sous-marins capables de voyager silencieusement et d’exécuter des attaques de manière fiable, estiment les analystes.

L’agence de presse officielle nord-coréenne a déclaré que Kim Jong-un avait exprimé sa satisfaction après que les missiles aient atteint avec précision leurs cibles maritimes lors du test de dimanche.

Il a ensuite assigné des tâches importantes non précisées pour « réaliser l’armement nucléaire de la marine et élargir la sphère d’opération », qu’il a décrites comme des objectifs cruciaux compte tenu de « la situation actuelle et des menaces futures », indique le rapport. KCNA a dit que Kim Jong-un avait également été informé des efforts visant à développer un sous-marin à propulsion nucléaire et d’autres navires militaires avancés.

Kim Jong-un a émis des commentaires similaires à propos d’une marine dotée de l’arme nucléaire en septembre alors qu’il assistait à la cérémonie de lancement de ce que le Nord a décrit comme un nouveau sous-marin capable de tirer des armes nucléaires tactiques depuis l’eau. Il a alors affirmé que le pays cherchait à se doter d’un sous-marin à propulsion nucléaire et qu’il prévoyait de remodeler les sous-marins et les navires de surface existants afin qu’ils puissent manipuler des armes nucléaires.

Des capacités exagérées, selon la Corée du Sud

Les sous-marins à propulsion nucléaire peuvent parcourir silencieusement de longues distances et s’approcher des côtes ennemies pour lancer des frappes, ce qui renforcerait l’objectif déclaré de Kim Jong-un de construire un arsenal nucléaire susceptible de menacer de manière viable le continent américain. Toutefois, les experts estiment que de tels navires sont probablement irréalisables pour le Nord sans aide extérieure à court terme.

La Corée du Nord possède environ 70 à 90 sous-marins diesel dans l’une des plus grandes flottes de sous-marins au monde. Mais il s’agit pour la plupart de navires vieillissants, capables de lancer uniquement des torpilles et des mines.

L’armée sud-coréenne a déclaré que le sous-marin dévoilé par la Corée du Nord en septembre, le « Hero Kim Kun Ok », ne semblait pas prêt à être opérationnel et a suggéré que le Nord exagérait ses capacités.

Le sous-marin semblait avoir au moins 10 tubes de lancement éventuellement conçus pour des missiles. Les chefs d’état-major interarmées du Sud ont déclaré que le Nord aurait dû augmenter la taille du pont et d’autres parties du navire d’origine pour accueillir les systèmes de lancement de missiles, mais que l’apparence du navire suggérait qu’il ne pouvait « pas être utilisé normalement ».

Les tensions dans la péninsule coréenne se sont accrues ces derniers mois alors que Kim Jong-un accélère le développement de ses armes et émet des menaces provocatrices de conflit nucléaire avec les États-Unis et leurs alliés asiatiques.

En réponse, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont étendu leurs exercices militaires combinés, que Kim Jong-un condamne comme des répétitions d’invasion, et ont affiné leurs stratégies de dissuasion construites autour de moyens nucléaires américains.

Les récents lancements de missiles de croisière font suite à un tir d’essai, le 14 janvier, du premier missile balistique à combustible solide à portée intermédiaire de la Corée du Nord, qui reflète les efforts de Kim Jong-un pour étendre son arsenal d’armes conçues pour submerger les défenses antimissiles en Corée du Sud et au Japon, ainsi que les cibles américaines éloignées dans le Pacifique, y compris Guam.