(Cox’s Bazar) Quelque 4000 Rohingya réfugiés au Bangladesh se sont retrouvés à la rue après un incendie présumé criminel qui a ravagé leur camp, brûlant près de 800 abris, a déclaré dimanche un responsable bangladais.

Agence France-Presse

Le Bangladesh héberge environ un million de Rohingya, dont beaucoup ont fui la répression militaire de 2017 en Birmanie contre cette minorité majoritairement musulmane, qui fait désormais l’objet d’une enquête de l’ONU pour génocide.

L’agence des Nations unies pour les réfugiés a indiqué qu’« environ 7000 réfugiés rohingya » étaient sans-abri, mais qu’aucune victime n’était à déplorer.

L’incendie a ravagé un ensemble d’abris en bambou et en bâches dimanche au petit matin dans un camp du sud-est du pays, selon le commissaire aux réfugiés Mizanur Rahman.

PHOTO SHAFIQUR RAHMAN, ASSOCIATED PRESS L’incendie, qui a été maîtrisé et n’a pas fait de victime, laisse environ 4000 personnes sans abri, selon le commissaire aux réfugiés Mizanur Rahman.

« Au moins 711 abris ont été entièrement incendiés et 63 partiellement endommagés », a indiqué M. Rahman, ajoutant que cinq centres éducatifs et deux mosquées ont également été détruits.

« Nous soupçonnons un incendie criminel », a ajouté le responsable précisant qu’une enquête a été ouverte.

L’agence des Nations unies pour les réfugiés avait confirmé qu’« un vaste incendie avait endommagé de nombreux abris de réfugiés », ajoutant qu’elle « se portait au secours des personnes touchées ».

Les incendies sont fréquents dans les dizaines de camps de réfugiés rohingya au Bangladesh, en particulier pendant la saison sèche de novembre à avril.

De nombreux camps sont également déchirés par la violence entre groupes rivaux rohingya.

La sécurité dans les camps s’est détériorée ces derniers mois, selon la police qui a recensé plus de 60 réfugiés tués dans des guerres intestines et des conflits liés à la drogue l’année dernière, le nombre le plus élevé jamais enregistré.

En mars 2023, un incendie dans le camp de Kutupalong, l’un des plus grands camps de réfugiés au monde, a détruit quelque 2000 abris.

Deux ans plus tôt, au moins 15 Rohingya avaient été tués et 50 000 autres réfugiés se sont retrouvés sans abri après un incendie dans le même camp.