(Wajima) Une femme d’environ 90 ans a été tirée vivante d’une maison effondrée dans l’ouest du Japon samedi soir, 124 heures après qu’un séisme majeur a frappé la région, tuant au moins 126 personnes, renversant des bâtiments et déclenchant des glissements de terrain.

Hiro Komae, Ayaka Mcgill et Yuri Kageyama Associated Press

Cette femme de la ville de Suzu, dans la préfecture d’Ishikawa, a survécu plus de cinq jours après le séisme de magnitude 7,6 qui a frappé la région lundi. Des images diffusées à l’échelle du pays montraient des secouristes casqués couvrant la zone avec du plastique bleu, et la femme n’était pas visible.

Les chances de survie diminuent après les 72 premières heures. Plusieurs autres sauvetages spectaculaires ont été signalés ces derniers jours, alors que des soldats, des pompiers et d’autres personnes se sont joints à une vaste opération.

Parmi les 126 morts se trouvait un garçon de cinq ans qui se remettait des blessures qu’il avait subies lorsque de l’eau bouillante s’était répandue sur lui lors du séisme de magnitude 7,6 de lundi. Son état s’est soudainement aggravé et il est décédé vendredi, selon la préfecture d’Ishikawa, la région la plus durement touchée.

Les répliques sismiques ont menacé d’ensevelir davantage de maisons et de bloquer les routes cruciales pour l’acheminement des secours. Les autorités ont prévenu que les routes déjà fissurées pourraient s’effondrer complètement. Ce risque augmentait avec la pluie et la neige attendues dans la nuit et dimanche.

La ville de Wajima a enregistré le plus grand nombre de morts avec 69 personnes décédées, suivie de Suzu avec 38 morts. Plus de 500 personnes ont été blessées, dont au moins 27 grièvement.

Les tempêtes ont laissé des toits malencontreusement posés sur les routes et tout ce qui se trouvait en dessous a été écrasé à plat. Les routes ont été déformées comme du caoutchouc. Un incendie a réduit en cendres un quartier de Wajima.

Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues, même si leur nombre fluctue. Onze personnes auraient été coincées sous deux maisons qui se sont effondrées à Anamizu.

Le long des côtes japonaises, l’électricité était progressivement rétablie, mais l’approvisionnement en eau restait insuffisant. Les systèmes d’approvisionnement en eau d’urgence ont également été endommagés.

Des milliers de soldats transportaient par avion et par camion de l’eau, de la nourriture et des médicaments aux plus de 30 000 personnes évacuées vers des auditoriums, des écoles et d’autres installations.

Le journal Yomiuri, diffusé à l’échelle nationale, a rapporté que son étude aérienne avait localisé plus de 100 glissements de terrain dans la région, et certains bloquaient des routes vitales. Certaines communautés restent isolées et attendent toujours de l’aide.