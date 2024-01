Plusieurs médias chinois ont rapporté mercredi qu’un obus d’artillerie en provenance de Birmanie s’était abattu en territoire chinois sur la ville de Nansan, dans la province du Yunnan, où il a explosé et blessé plusieurs personnes.

(Pékin) La Chine a exprimé jeudi son « fort mécontentement » après des combats en Birmanie voisine qui ont débordé sur son territoire et causé des victimes chinoises, avertissant qu’elle prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour protéger ses citoyens.

Agence France-Presse

Le conflit armé fait rage dans l’État Shan, au nord de la Birmanie, depuis qu’une alliance de groupes ethniques minoritaires insurgés a lancé en octobre une offensive contre la junte militaire.

Plusieurs médias chinois ont rapporté mercredi qu’un obus d’artillerie en provenance de Birmanie s’était abattu en territoire chinois sur la ville de Nansan, dans la province du Yunnan, où il a explosé et blessé plusieurs personnes.

L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations ni les images publiées sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur ces informations lors d’un point de presse régulier jeudi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la Chine exprimait « un fort mécontentement quant au fait que le conflit armé ait fait des victimes chinoises », ajoutant que Pékin avait « adressé des protestations solennelles auprès des parties concernées ».

« La Chine exige une fois de plus que toutes les parties au conflit dans le nord de la Birmanie cessent immédiatement les hostilités et prennent des mesures pratiques pour éviter la répétition de nouveaux incidents qui mettent en danger la paix et la tranquillité à la frontière », a souligné M. Wang.

« La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de la vie et des biens de ses citoyens », a-t-il poursuivi.

M. Wang n’a pas précisé combien de personnes avaient été tuées ou blessées lors de l’incident.

L’alliance d’insurgés s’est emparée de plusieurs villes et carrefours frontaliers vitaux pour le commerce avec la Chine dans ce que les analystes considèrent comme le plus grand défi militaire lancé à la junte depuis son coup d’État en 2021.

Le mois dernier, Pékin a déclaré avoir servi de médiateur dans des pourparlers entre l’armée birmane et les groupes ethniques alliés et être parvenu à un accord pour un « cessez-le-feu temporaire ».

Cependant, les affrontements se sont poursuivis dans certaines parties de l’État Shan et l’ambassade de Chine a demandé la semaine dernière à ses citoyens d’évacuer une zone située le long de la frontière commune en raison des risques sécuritaires.