(Séoul) Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à accroître la production de lanceurs de missiles lors d’une visite dans une usine d’armement, et ce, en préparation d’une « confrontation militaire » avec la Corée du Sud et les États-Unis.

Lors de sa visite dans une usine de systèmes de lancements de missiles balistiques, le dirigeant a félicité des responsables de l’établissement, affirmant qu’ils avaient déjà « dépassé l’objectif » de production de lanceurs de missiles « fixé par des responsables du parti en 2023 », a rapporté vendredi l’agence d’État KCNA.

Kim Jong-un a ainsi loué leurs « efforts constants afin d’atteindre un nouvel objectif de production au cours de la nouvelle année », a indiqué l’agence, sans fournir les chiffres prévus par le régime pour 2024.

De telles usines d’armement sont essentielles pour « renforcer les capacités de défense » de la Corée du Nord, a insisté Kim Jong-un.

La Maison-Blanche a, elle, accusé jeudi Pyongyang d’avoir fourni à la Russie des missiles balistiques et des systèmes de lancement utilisés lors des attaques d’envergure des derniers jours contre l’Ukraine.

« Nos informations indiquent que la Corée du Nord a récemment fourni à la Russie des systèmes de lancement de missiles balistiques et plusieurs missiles balistiques », a affirmé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

Les missiles fournis par Pyongyang ont été lancés par les forces russes vers l’Ukraine le 30 décembre et le 2 janvier, a précisé le responsable américain.

La Russie et la Corée du Nord, alliées historiques, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales-la première pour son invasion de l’Ukraine et la seconde pour ses programmes interdits d’armes nucléaires et de missiles.

« Gravité de la situation »

Sur une photo publiée par KCNA, Kim Jong-un apparaît aux côtés de sa fille, Ju Ae, lors de sa visite dans l’usine, durant laquelle le dirigeant a insisté sur la « gravité de la situation actuelle » et la nécessité pour la Corée du Nord d’être « fermement préparée à une confrontation militaire avec l’ennemi ».

Les deux Corée ont entamé en 2018 un processus de rapprochement, caractérisé par trois rencontres entre Kim Jong-un et le président sud-coréen de l’époque, Moon Jae-in.

Mais les relations entre les deux Corée se sont détériorées jusqu’à atteindre un point bas cette année après le lancement d’un satellite espion par Pyongyang, qui a poussé Séoul à suspendre partiellement un accord militaire de 2018 visant à désamorcer les tensions.

Au terme d’une réunion du comité central du Parti des travailleurs de Corée, fin décembre, Kim Jong-un avait déjà ordonné l’accélération des préparatifs militaires en vue d’une « guerre » qui pouvait « être déclenchée à tout moment » sur la péninsule.

En 2023, la Corée du Nord a procédé à un nombre record d’essais de missiles balistiques, en violation de nombreuses résolutions de l’ONU le lui interdisant.

Le pays a également gravé dans sa Constitution son statut de puissance nucléaire, et a testé avec succès le Hwasong-18, le missile balistique intercontinental (ICBM) le plus puissant de son arsenal, capable d’atteindre les États-Unis.