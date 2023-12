(Bangkok) Des dizaines de milliers de personnes en Thaïlande ont été touchées par des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans l’extrême sud du pays, ont déclaré les autorités lundi.

Agence France-Presse

Au moins une douzaine d’écoles dans les provinces de Yala et Narathiwat ont dû fermer leurs portes, et certaines routes et lignes de chemin de fer ont été coupées.

Des images prises dans cette région reculée montrent des maisons et des magasins inondés par des eaux brunâtres et des habitants se réfugiant dans les étages supérieurs.

PHOTO MADAREE TOHLALA, AGENCE FRANCE-PRESSE Une maison inondée dans la province de Narathiwat, le 25 décembre

Les fortes pluies ont également causé des dégâts en mer, avec au moins sept bateaux coulés dans le golfe de Thaïlande et la mer d’Andaman depuis vendredi.

La compagnie nationale des chemins de fer du royaume a déclaré que l’affaissement des voies signifiait que les trains se dirigeant vers la frontière malaisienne s’arrêtaient dans la ville de Yala, à 100 km plus au nord.

Les autorités ont prévenu les populations de ces provinces de se tenir prêtes à évacuer en cas d’aggravation des inondations.