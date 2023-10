(Tokyo) « Ne venez pas à Shibuya pour Halloween » : malgré cet avertissement et des mesures pour limiter la vente d’alcool, la mairie de l’arrondissement branché de Tokyo redoute un afflux de fêtards ce week-end et des débordements potentiellement graves.

Agence France-Presse

Le quartier, connu dans le monde entier pour son immense passage piéton « Shibuya scramble », est depuis de nombreuses années une destination privilégiée pour les foules costumées avides de festoyer à l’occasion de l’Halloween.

Mais un an après le drame sud-coréen d’Itaewon, le quartier de Séoul où 159 personnes ont été tuées lors d’une bousculade géante le 29 octobre 2022 alors qu’elles célébraient l'Halloween, le maire de Shibuya ne veut prendre aucun risque.

Vendredi en début de soirée, la foule était sensiblement plus importante devant la gare de Shibuya qu’un week-end classique, hâtant le pas pour s’éloigner dans les rues illuminées du quartier ou s’attardant en groupes entre d’immenses panneaux rappelant que le lieu n’accueillait aucune célébration et qu’il était interdit de consommer de l’alcool dans la rue.

« Nous sommes extrêmement inquiets à l’idée que des accidents mortels similaires à celui d’Itaewon puissent se produire à Shibuya », avait justifié le maire d’arrondissement, Ken Hasebe, lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci.

Avec la levée des restrictions anti-COVID-19 et le retour massif des touristes étrangers après la réouverture totale des frontières nippones fin 2022, la consommation d’alcool dans les rues « a provoqué des incidents avec des habitants et des accidents potentiellement graves », a-t-il ajouté, évoquant des faits de vols, violences et agressions sexuelles.

Lors de la dernière soirée de l’Halloween pré-COVID-19 en 2019, les autorités estiment que 40 000 fêtards ont afflué à Shibuya et pensent que jusqu’à 60 000 personnes pourraient venir cette année si des mesures ne sont pas prises pour les décourager.

« Je pense que ces restrictions sont tout à fait adaptées », pensait Kosuke Kimura, 21 ans, interrogé par l’AFP près du célèbre carrefour. « L'Halloween est une fête où les gens se déguisent et se rassemblent c’est normal, mais à cause de cela il y avait beaucoup de gens ivres dans la rue, qui jetaient des ordures… Ce n’était pas une bonne chose ».

L’arrondissement, qui prévoit de déployer 300 agents de sécurité pendant le week-end, reconnaît cependant ne pas avoir l’autorité légale de restreindre l’accès à la voie publique ou de verbaliser ceux qui consommeront de l’alcool.

Laura Williamee, une touriste américaine de 35 ans aux cheveux rouges et violets, se disait elle « déçue » : « j’étais vraiment contente de venir passer l'Halloween à Shibuya… (mais) je comprends la décision des autorités, car ça pourrait devenir dangereux ».