(Rangoun) Une coalition de groupes rebelles ethniques en Birmanie a lancé vendredi une série d’attaques coordonnées dans le nord du pays, compliquant l’objectif de la junte d’asseoir son autorité dans la région.

Agence France-Presse

Le coup d’État de la junte en 2021 a de nouveau enflammé les mouvements de rébellion dans l’État Shan, voisin de la Chine et qui fait par ailleurs l’objet d’un grand projet ferroviaire financé par Pékin dans le cadre de ses Nouvelles routes de la soie.

L’Armée de libération nationale Taaung (TNLA), l’Armée d’Arakan (AA) et l’Alliance démocratique nationale de la Birmanie (MNDAA) ont annoncé vendredi dans un communiqué avoir lancé une « opération militaire » conjointe dans cette région.

Des chaînes proarmée birmane sur la messagerie Telegram ont indiqué que des rebelles avaient attaqué 12 villes ou localités à travers l’État Shan dans un rayon de 100 km.

Les trois groupes rebelles, qui d’après des analystes seraient forts ensemble d’au moins 15 000 hommes, n’ont pour l’heure pas fait état de victimes ou de gains territoriaux de leur part.

Un porte-parole de la junte n’était pas immédiatement disponible pour réagir auprès de l’AFP.

Selon la MNDAA, ses combattants ont bloqué les routes entre la ville de Lashio et celle de Muse à la frontière chinoise, en prévision d’une « offensive majeure ».

Les combats continuaient vendredi, selon des médias locaux et des habitants qui se terraient chez eux.

« Avions et coups de feu »

« Tous les magasins sont fermés, personne ne sort », a déclaré à l’AFP un habitant de la localité de Hopang sous couvert de l’anonymat pour des raisons de sécurité.

« On entend constamment le bruit d’avions et de coups de feu », a-t-il ajouté.

Un habitant de la ville de Muse a raconté à l’AFP que la population locale se confinait également alors que des soldats patrouillaient les rues et que la route stratégique vers Mandalay, deuxième plus grande ville du pays, était fermée à la circulation.

Un membre des services de secours à Lashio, également interrogé par l’AFP, a déclaré que des rebelles avaient commencé à bombarder la base militaire près de la ville à partir de 4 h heure locale (jeudi 17 h 30 heure de l’Est) et que l’armée avait répliqué par des tirs d’artillerie.

Tous les vols vers Lashio – siège du commandement de l’armée birmane dans le nord-est du pays – ont été annulés vendredi, a précisé à l’AFP l’agence commerciale d’une compagnie aérienne active dans la région.

Les zones frontalières de la Birmanie sont le foyer d’une dizaine de groupes ethniques rebelles, dont certains se battent avec l’armée birmane depuis des décennies pour le contrôle de précieuses ressources naturelles, comme les mines de jade dans l’État Kachin, dans le nord du pays.

La culture du pavot, à l’origine de l’opium et de l’héroïne, est par ailleurs en forte augmentation dans l’État Shan et dans d’autres régions frontalières birmanes depuis le coup d’État de 2021, soulignait en janvier dernier l’agence des Nations unies contre les drogues et le crime.

Plus tôt ce mois-ci, près de 30 personnes ont été tuées, dont des enfants, et des dizaines d’autres blessées dans un camp de déplacés de l’État Kachin dans le nord de la Birmanie.

L’Armée de l’indépendance kachin (KIA), le groupe rebelle ethnique qui contrôle cette région, a accusé la junte birmane d’avoir mené une frappe aérienne sur le camp.

L’ONG de défense des droits de l’homme Amnistie internationale a affirmé que l’attaque meurtrière contre le camp était probablement le résultat de l’utilisation par l’armée birmane d’une grosse bombe aérienne non guidée. La junte a assuré pour sa part qu’il s’agissait de l’explosion d’un entrepôt où étaient stockées des bombes appartenant aux rebelles.

La junte birmane a ordonné la semaine dernière des frappes aériennes contre des positions rebelles près de la frontière chinoise, ainsi que l’envoi de renforts dans l’État Kachin.