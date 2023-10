IMAGE PLANET LABS PBC VIA ASSOCIATED PRESS

(Washington) La Corée du Nord a livré dans les dernières semaines « plus de 1000 conteneurs » de matériel militaire et de munitions à la Russie, a dit vendredi un porte-parole de la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

Ce matériel sera utilisé pour « attaquer des villes ukrainiennes et tuer des civils ukrainiens », a dénoncé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, lors d’un entretien avec des journalistes.

PHOTO JONATHAN ERNST, REUTERS Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby

L’exécutif américain a publié une infographie illustrant selon lui le trajet de certains conteneurs depuis un port de Corée du Nord jusqu’à un dépôt russe proche de la frontière ukrainienne.

John Kirby a indiqué qu’en échange la Corée du Nord cherchait elle aussi à se procurer des équipements militaires russes et des « technologies sophistiquées », en particulier des avions, des missiles, des blindés et du matériel servant à la production de missiles balistiques.

PHOTO FOURNIER PAR LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Cette image publiée par le gouvernement américain le 13 octobre montrerait le transfert d’équipements militaires de la Corée du Nord vers la Russie.

Les États-Unis ont « déjà observé le déchargement par des bateaux russes de conteneurs en Corée du Nord, qui pourraient constituer les premières livraisons » d’équipement militaire russe.

« Ce partenariat militaire en plein développement entre la Corée du Nord et la Russie, y compris via des transferts de technologie […] menace la stabilité de la région et le régime international de non-prolifération », a encore déclaré le porte-parole.