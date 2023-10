(Hong Kong) Le typhon Koinu se dirige dans la nuit de dimanche à lundi vers la grande île touristique chinoise d’Hainan après avoir apporté à Hong Kong de fortes pluies et de puissantes rafales de vent, y entraînant l’arrêt des transports.

Agence France-Presse

Il y a un mois tout juste, cette ancienne colonie britannique avait subi le passage du super typhon Saola, classé T10, le plus haut niveau.

Une semaine plus tard, Hong Kong avait connu ses pires précipitations en près de 140 ans : des rues, des stations de métro et des centres commerciaux avaient alors été inondés et des glissements de terrain s’étaient produits.

Koinu a déclenché le troisième niveau d’alerte le plus élevé (T8) pendant la majeure partie de la journée de dimanche dans ce territoire. Il a même été classé T9 pendant plus de quatre heures lorsqu’il a été au plus près des côtes, avant d’être rétrogradé à T8 à 23 h 50 (11 h 50 heure de l’Est).

Cap sur Hainan

« Au cours des dernières heures, Koinu s’est régulièrement dirigé vers l’ouest », en direction d’Hainan, a signalé dimanche soir l’observatoire météorologique local. « Les vents de la force d’un ouragan qui lui sont associés s’éloignent progressivement des mers au sud de Hong Kong », a-t-il ajouté.

Toutefois, « la vigilance ne doit pas encore être relâchée », malgré la rétrogradation au niveau T8 du typhon, a mis en garde cet organisme, le vent généré par Koinu devant persister sur ce territoire.

T8 correspond à une vitesse maximale des rafales de 117 km/heure.

Certaines de celles engendrées par Koinu ont atteint les 145 km/h.

Plus de 200 vols annulés ou retardés

Environ 90 vols ont été annulés et 130 autres retardés dimanche en raison de la tempête, ont fait savoir les autorités aéroportuaires de Hong Kong.

Les garderies, les terminaux de fret, les ferries et les bus ont suspendu leurs activités dans la journée, tandis que les écoles ont été fermées et le resteront lundi.

Le gouvernement local a reçu des informations faisant état de plus de 20 personnes blessées dimanche au passage du typhon qui a arraché des arbres.

Dans la province chinoise de Guangdong, par où Koinu devrait passer en allant vers Hainan, plus de 35 500 bateaux de pêche ont dû rentrer au port, a souligné l’agence de presse Chine nouvelle.

Et des dizaines de zones côtières touristiques ont été provisoirement fermées.

Avant de toucher Hong Kong, Koinu a provoqué des pluies torrentielles et des vents records dans l’île voisine de Taïwan, y faisant au moins un mort et privant des centaines de milliers de foyers d’électricité.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé pendant l’été et l’automne par des typhons qui se forment dans les océans chauds, à l’est des Philippines, et se déplacent ensuite vers l’ouest.

Les experts expliquent que le changement climatique a rendu plus difficile de prévoir la trajectoire des tempêtes tropicales, tout en augmentant leur intensité, avec à la clé de fortes précipitations et des crues soudaines.