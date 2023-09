Visite au Bangladesh

Sergueï Lavrov dénonce la politique indopacifique des États-Unis

(Dacca) Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dénoncé jeudi au Bangladesh la stratégie des États-Unis dans la région Indo-Pacifique dont le but selon lui est d’« entraver la Chine et d’isoler la Russie », et a vanté ce pays critiqué pour des atteintes aux droits de l’homme.