New Delhi accueille un G20 divisé sur l’Ukraine et le climat

(New Delhi) Joe Biden et les autres dirigeants du G20 sont attendus à New Delhi à partir de vendredi, leur hôte, le premier ministre Narendra Modi, espérant faire valoir l’influence diplomatique croissante de l’Inde et faciliter le dialogue sur l’Ukraine ou le réchauffement climatique en l’absence de Xi Jinping et Vladimir Poutine.

Agence France-Presse

De profonds désaccords sur la guerre de la Russie en Ukraine, l’abandon progressif des combustibles fossiles et la restructuration de la dette, au menu de ce sommet de deux jours, rendront difficile une déclaration finale dimanche.

Le président américain Joe Biden a décollé vendredi de la base aérienne d’Andrews, près de Washington, en direction de New Delhi où il est attendu à 18 h 15 heure locale (9 h 25 heure de l’Est).

Au programme de Joe Biden dès son arrivée à New Delhi, une rencontre bilatérale avec le premier ministre indien, qu’il avait reçu en grande pompe en juin à la Maison-Blanche.

Les États-Unis resserrent leurs liens avec l’Inde pour tenir tête à la Chine, New Delhi cherchant de son côté à asseoir un rôle international de premier plan.

Et ce malgré leurs différends sur la Russie – l’Inde n’a pas adhéré aux sanctions contre Moscou après l’invasion de l’Ukraine – ou le respect des droits de la personne.

« force de la croissance mondiale »

À New Delhi, Joe Biden occupera le devant de la scène au sommet du G20, en l’absence de ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dirigera la délégation russe et le premier ministre chinois Li Qiang conduira la délégation chinoise.

Le déplacement du président américain intervient à un moment clé dans le jeu des alliances sur fond de guerre en Ukraine, tandis que la Chine accroît son influence et conteste de plus en plus la superpuissance américaine.

M. Biden entend profiter du sommet, sous la présidence de Narendra Modi, pour faire la démonstration que le bloc, malgré ses divisions, n’en reste pas moins le principal forum de coopération économique mondiale.

Les États-Unis « surveillent de près » les défis que rencontre la Chine que ce soit la consommation moins vigoureuse que prévu, les problèmes d’endettement dans le secteur immobilier ou les défis démographiques, a déclaré à la presse la secrétaire au Trésor Janet Yellen vendredi en marge à la veille du sommet à Delhi.

« Nous sommes conscients des risques qui pèsent sur la croissance mondiale », a dit Mme Yellen en soulignant que « l’influence négative la plus importante vient de la guerre de la Russie contre l’Ukraine ».

Elle s’est toutefois dit « surprise de la force de la croissance mondiale et de la résilience de l’économie mondiale. »

blocus « scandaleux »

Le G20 apparaît divisé sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreux pays en développement étant plus préoccupés par les prix des céréales que par les condamnations diplomatiques de l’attitude de Moscou.

Les efforts déployés par M. Modi pour inciter les dirigeants du G20 à contourner leurs divisions afin de s’attaquer à des problèmes mondiaux cruciaux – notamment la restructuration de la dette mondiale et les chocs sur les prix des produits de base à la suite de l’invasion de la Russie – ont été vains lors des réunions ministérielles qui ont précédé le sommet.

À cet égard, Charles Michel, président du Conseil européen, a déclaré à la presse vendredi à New Delhi qu’il était « franchement scandaleux que la Russie, après avoir mis fin à l’initiative céréalière de la mer Noire, bloque et attaque les ports maritimes ukrainiens ».

Jeudi, M. Modi a réitéré son souhait d’élargir le bloc avec « l’inclusion de l’Union africaine en tant que membre permanent ».

« Je me réjouis d’accueillir l’Union africaine en tant que membre permanent du G20 et je suis fier que l’UE ait immédiatement réagi de manière positive pour soutenir cette candidature », a déclaré M. Michel avant d’ajouter : « attendons de voir quelle sera la décision. Mais une chose est claire : l’UE soutient l’adhésion de l’Afrique au G20. »

Le premier ministre indien a également appelé les dirigeants du G20 à aider financièrement et technologiquement les pays en développement pour lutter contre le changement climatique.