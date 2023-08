Le propriétaire avait été enjoint à rénover la machinerie, d’améliorer la qualité des câbles et d’obtenir un certificat de sécurité auprès de l’administration locale.

Le propriétaire et le gérant arrêtés

(Peshawar) Le propriétaire et le gérant d’un téléphérique défectueux, dans lequel huit personnes sont restées bloquées au-dessus d’un profond ravin au Pakistan, ont été arrêtés pour avoir ignoré plusieurs mises en garde sur la sécurité de l’installation, a annoncé jeudi la police locale.

Agence France-Presse

Six écoliers ont été coincés avec deux adultes pendant plus de 12 heures mardi après la panne de leur télécabine dans une région montagneuse et isolée du nord-ouest du pays, avant d’être secourus en soirée.

« Les câbles utilisés étaient de qualité médiocre et les machines avaient aussi besoin d’être révisées », a expliqué à l’AFP Tahir Ayub Khan, un haut responsable de la police de la province du Khyber Pakhtunkhwa.

« La notification initiale a été délivrée au propriétaire en juin et une seconde l’a été en août », a-t-il ajouté.

Le propriétaire avait été enjoint à rénover la machinerie, d’améliorer la qualité des câbles et d’obtenir un certificat de sécurité auprès de l’administration locale, a précisé M. Khan.

« Le gérant et le propriétaire ont tous les deux été arrêtés par la police pour une enquête », a-t-il indiqué.

Les adolescents étaient sur le chemin de l’école, où trois d’entre eux devaient recevoir leurs résultats de fin d’année, quand deux des trois câbles actionnant la cabine avaient cédé, l’arrêtant à plus de 300 m au-dessus du précipice.

Après leur sauvetage, certains des passagers du téléphérique de fortune avaient expliqué à l’AFP avoir plusieurs fois perdu tout espoir et avoir envisagé d’en sauter.

« Certains des enfants étaient très frustrés et ont pensé à sauter, mais les passagers plus âgés nous ont donné confiance », avait rapporté Rizwan Ullah, 15 ans.

PHOTO FAROOQ NAEEM, AGENCE FRANCE-PRESSE Rizwan Ullah

Un premier enfant avait finalement pu être hélitreuillé au bout de 12 heures, alors que la lumière du jour commençait à décliner. L’hélicoptère de l’armée avait ensuite été contraint par les conditions météo et la tombée de la nuit à rentrer à la base.

Des commandos du Special Service Group (SSG) pakistanais, connus sous le nom de « Maroon Berets », et des experts locaux avaient alors utilisé le câble retenant la nacelle comme une tyrolienne pour secourir le reste du groupe.

Au Pakistan, de telles cabines artisanales activées par des câbles ou parfois de simples cordes sont fréquemment utilisées pour relier des villages isolés dans les régions montagneuses.

Les autorités avaient annoncé mercredi la fermeture de tous les dispositifs de ce type pendant une semaine au Khyber Pakhtunkhwa, le temps qu’ils soient inspectés.