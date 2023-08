Pakistan

Évacuation des huit personnes bloquées dans une cabine de téléphérique

(Thakot) Des hélicoptères militaires et des commandos pakistanais ont sauvé huit personnes, dont six écoliers, bloquées depuis des heures mardi dans une cabine de téléphérique artisanal suspendue au-dessus d’un profond ravin, dans une région montagneuse et isolée du nord-ouest du Pakistan.