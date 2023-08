PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS

(Hong Kong) Le gouvernement de Hong Kong va faire appel de la décision d’un tribunal de ne pas interdire le chant prodémocratie « Glory to Hong Kong » (Gloire à Hong Kong) qui a vu le jour lors des immenses manifestations de 2019 dans la ville-territoire, a indiqué un porte-parole lundi.

Agence France-Presse

Le secrétaire à la justice a « jugé nécessaire de faire appel » de la décision de justice, a fait valoir un porte-parole du ministère de la Justice.

L’exécutif de Hong Kong avait déposé en juin une demande d’injonction pour que ce chant – une création anonyme – soit interdit de diffusion ou d’exécution « avec l’intention d’inciter d’autres personnes à la sécession ou avec une intention séditieuse ».

L’exécutif avait expliqué avoir décidé de recourir à la justice après que ce chant a été diffusé à plusieurs reprises à la place de l’hymne national chinois lors d’évènements sportifs à l’étranger.

Mais fin juillet, la justice a rejeté cette demande, estimant que son interdiction soulèverait de graves questions de liberté d’expression.

Priscilla Leung, une députée de Hong Kong, a pour sa part déploré cette décision, craignant qu’elle fasse « croire au grand public que la chanson est légale ».

Elle a suggéré que le gouvernement modifie la législation afin que l’injonction puisse être accordée.

Devenu un hymne du mouvement prodémocratie de la ville, « Glory to Hong Kong » a été écrit et popularisé pendant les énormes et parfois violentes manifestations prodémocratie de 2019 qui ont vu des millions de personnes descendre dans la rue pour réclamer des libertés politiques.

Pékin a imposé en 2020 une loi draconienne sur la sécurité nationale pour mettre fin au mouvement. Il est désormais illégal de chanter ou de jouer la mélodie de « Glory to Hong Kong », en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée pour écraser ces protestations.

Les musiciens qui l’ont interprétée en public ont été poursuivis par les autorités.

Mi-juin, le chant a été retiré des plateformes de diffusion, dont iTunes et Spotify, après l’action en justice du gouvernement.

Officiellement, Hong Kong n’a pas d’hymne national, mais celui de la Chine, la « Marche des volontaires », est traditionnellement joué.