Déluge à Pékin et sa région

Au moins 20 morts et 19 disparus

(Mentougou) Les pluies diluviennes qui frappent Pékin et la province voisine ont déjà fait 20 morts et 19 disparus, a annoncé mardi un média d’État, les inondations ayant submergé des routes et coupé des voies de communication.