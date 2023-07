PHOTO FOURNIE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA CONSERVATION ET DES ATTRACTIONS DE L’AUSTRALIE-OCCIDENTALE, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Sydney) Des dizaines de cétacés sont morts quelques heures après s’être échoués sur une plage d’Australie occidentale, ont annoncé les autorités mercredi.

Agence France-Presse

Les 51 globicéphales à longues nageoires faisaient partie d’un groupe de près de 100 cétacés repérés mardi au large de Cheynes Beach, près d’Albany, à environ 400 kilomètres au sud-est de Perth.

Le département des parcs et de la faune de l’État a déclaré travailler avec des bénévoles pour tenter de sauver 46 cétacés échoués encore vivants, et qu’il prévoyait de les guider vers des eaux plus profondes au cours de la journée.

Un porte-parole du département a déclaré avoir été « submergé par des centaines de propositions d’aide », mais qu’elle disposait d’un nombre suffisant de bénévoles, appelant le public à « rester à l’écart » de la plage.

« La priorité de l’équipe de gestion des incidents est d’assurer la sécurité du personnel et des bénévoles, ainsi que le bien être des cétacés », a-t-il ajouté.

« La zone d’intervention présente une variété de risques, notamment en présence de cétacés de grande taille, en détresse et potentiellement malades, de requins, de vagues, de grosses machines et des navires ».