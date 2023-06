PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS

(Pékin) Pékin a enregistré jeudi son mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés de températures et une large partie du nord de la Chine a vu le thermomètre franchir les 40 °C, selon des données météorologiques et des médias.

Agence France-Presse

La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes et des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques.

À la station météorologique de Nanjiao, au sud de Pékin, qui fait référence dans la capitale, le mercure a atteint 41,1 °C à 15 h 19 (3 h 19 heure de l’Est) jeudi, a rapporté le journal local Beijing News, citant un service d’information géré par le bureau météorologique national.

Ce chiffre est supérieur d’un demi-degré au précédent record de 40,6 °C enregistré par la station en juin 1961, selon ce média d’État.

« Aujourd’hui est devenu l’un des jours les plus chauds à Pékin depuis que l’on dispose de données complètes », a affirmé la même source média.

D’autres stations météorologiques autour de la capitale ont enregistré des températures encore plus élevées, comme celle de Tanghekou, au nord de Pékin, qui a atteint 41,8 °C jeudi en début d’après-midi, devenant ainsi l’endroit le plus chaud du pays, selon des médias d’État.

Le service météorologique national n’a pas confirmé si des records officiels de température ont été battus.

Le long des canaux de Pékin, les habitants ont cherché à échapper à la chaleur torride en nageant et en barbotant dans l’eau.

Dans la ville voisine de Tianjin, qui compte plus de 13 millions d’habitants, les températures ont également grimpé en flèche dans le centre-ville, le district de Xiqing ayant enregistré sa journée de juin la plus chaude avec 40,6 °C.

« Il ne faisait jamais aussi chaud en juin auparavant, mais maintenant il fait si chaud que mes mains tremblent », a écrit un utilisateur du réseau social chinois Weibo.

« Y a-t-il trois soleils qui brûlent au-dessus de Pékin en ce moment ? Il fait assez chaud pour provoquer une dépression », a écrit un autre.

Cette forte chaleur intervient au premier jour du Festival du bateau-dragon, célébrations de trois jours pour lesquelles de nombreux Chinois se rassemblent en famille et entre amis.

Les autorités ont appelé la population à limiter le temps passé à l’extérieur alors que les températures resteront élevées au cours des prochains jours.

Les services météorologiques de Pékin et Tianjin ont émis une alerte orange pour forte chaleur, le deuxième niveau le plus élevé en Chine.

La semaine dernière, Pékin a enregistré un record de température pour une mi-juin, le mercure franchissant les 39,4 °C.