Cyclone Biparjoy

Plus de 100 000 évacuations en Inde et au Pakistan

(Mandvi) Plus de 100 000 personnes ont été évacuées en Inde et au Pakistan avant l’arrivée prévue jeudi soir d’un puissant cyclone qui risque de détruire des habitations et d’arracher des lignes à haute tension, ont rapporté les autorités des deux pays.