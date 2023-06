Plus de 22 000 personnes ont été évacuées dans la province pakistanaise du Sindh et plus de 20 000 dans l’État indien du Gujarat, selon les autorités des deux pays.

Plus de 40 000 évacuations en Inde et au Pakistan avant le cyclone Biparjoy

(Ahmedabad) Plus de 40 000 personnes ont été évacuées en Inde et au Pakistan à l’approche du puissant cyclone Biparjoy qui est accompagné de vents de plus de 150 km/h, ont indiqué mardi les autorités.

Agence France-Presse

Biparjoy – nom qui signifie « désastre » en bengali – avance mardi en mer d’Arabie et devrait toucher terre jeudi entre le sud du Pakistan et l’ouest de l’Inde, selon les services météorologiques. Plus de 22 000 personnes ont été évacuées dans la province pakistanaise du Sindh et plus de 20 000 dans l’État indien du Gujarat, selon les autorités des deux pays.

Sur la côte du Gujarat, les pêcheurs ont été priés de rester au port, les vagues pouvant dépasser trois mètres de haut. Les garde-côtes indiens ont évacué lundi les 50 membres d’équipage d’un navire de prospection pétrolière en difficulté dans la tempête.

D’après les autorités du Gujarat, les pluies diluviennes et les vents violents à l’approche du cyclone ont déjà fait trois morts – deux enfants écrasés par un mur qui s’est effondré et une femme heurtée par une chute d’arbre alors qu’elle roulait en cyclomoteur – et environ 1,6 million d’habitants sont menacés.

Au Pakistan, entre 22 000 et 23 000 habitants des villages au bord de la mer ont été évacués vers l’intérieur, a indiqué à l’AFP le commissaire adjoint du district de Badin, Agha Shahnawa. Une dizaine de milliers de personnes ont été hébergées dans des refuges temporaires aménagés dans des écoles du district.

En 2021, la même région avait été frappée par le cyclone Tauktae, qui avait fait plus de 150 morts et des dégâts considérables.

Les cyclones – également appelés ouragans dans l’Atlantique Nord et typhons dans le Pacifique – sont une menace habituelle pour les côtes du Nord de l’océan Indien, où vivent des dizaines de millions de personnes. Selon les scientifiques, ces phénomènes tendent à devenir plus violents en raison du réchauffement climatique.