Plus de 40 000 évacuations en Inde et au Pakistan avant le cyclone Biparjoy

(Ahmedabad) Plus de 40 000 personnes ont été évacuées en Inde et au Pakistan à l’approche du puissant cyclone Biparjoy qui est accompagné de vents de plus de 150 km/h, ont indiqué mardi les autorités.