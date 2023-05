PHOTO ALEXANDER ASTAFYEV, ASSOCIATED PRESS

(Pékin) Le président chinois Xi Jinping a promis mercredi au premier ministre russe Mikhaïl Michoustine en visite à Pékin son « ferme soutien » en matière d’« intérêts fondamentaux » et appelé à « renforcer » la coopération économique avec Moscou, frappé de sanctions occidentales.

Agence France-Presse

Anciens rivaux durant la Guerre froide, la Chine et la Russie renforcent leurs relations diplomatiques et commerciales depuis une dizaine d’années, une tendance qui s’est accélérée depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

Se disant neutre dans le conflit, Pékin appelle au respect de la souveraineté des États, mais n’a jamais condamné publiquement l’opération militaire menée par le président russe Vladimir Poutine depuis février 2022.

Mikhaïl Michoustine est le plus haut responsable russe à se rendre en Chine depuis le début de l’invasion. Arrivé lundi en Chine, il a rencontré mercredi à Pékin son homologue Li Qiang ainsi que le président chinois.

« La Chine est disposée à poursuivre le ferme soutien mutuel avec la Russie sur les questions relevant des intérêts fondamentaux de chacun », a indiqué Xi Jinping à son hôte, selon l’agence de presse Chine nouvelle.

Cette formulation vague est souvent utilisée par Pékin dans le cadre de rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers et fait souvent référence côté chinois à la question de Taïwan.

Xi Jinping a également plaidé pour le « renforcement de la coordination dans les enceintes multilatérales telles que les Nations unies, l’Organisation de coopération de Shanghai, les Brics et le G20 », selon Chine nouvelle.

La Chine et la Russie doivent « porter la coopération dans divers domaines à un niveau plus élevé », a souligné M. Xi, qui a appelé à « renforcer le niveau de la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement ».

« Illégitimes »

Plus tôt mercredi, Mikhaïl Michoustine avait salué devant son homologue chinois Li Qiang des relations bilatérales « d’un niveau sans précédent » lors d’une rencontre au monumental Palais du Peuple à Pékin.

« Elles se caractérisent par un respect mutuel des intérêts de chacun, le désir de répondre ensemble aux défis, qui sont liés à une turbulence accrue sur la scène internationale et à la pression de sanctions illégitimes de la part de l’Occident collectif », a-t-il ajouté.

La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie, avec des échanges qui ont atteint en 2022 les 190 milliards de dollars US, selon les Douanes chinoises.

Li Qiang a souligné que le montant des échanges avait déjà atteint les 70 milliards de dollars US sur les quatre premiers mois de l’année – une hausse annuelle de plus de 40 %.

« L’ampleur des investissements entre les deux pays continue d’augmenter. Les grands projets stratégiques progressent également de façon stable », s’est félicité le premier ministre chinois.

Mikhaïl Michoustine est accompagné de plusieurs hauts responsables russes, notamment le vice-premier ministre chargé de l’Énergie, Alexandre Novak.

Poutine invité

La Chine est devenue l’an dernier le premier client de la Russie dans le secteur énergétique, permettant à Moscou, sous le coup de sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, de ne pas voir s’effondrer ses exportations de gaz.

Alexandre Novak a déclaré que les livraisons russes d’énergie à la Chine augmenteraient de 40 % en 2023, selon les agences de presse russes.

Selon des analystes, la Chine, eu égard à son poids économique et diplomatique, a désormais l’ascendant dans sa relation avec la Russie, un déséquilibre croissant à mesure que l’isolement international de Moscou grandit.

Les dirigeants des deux pays se sont « davantage rapprochés en raison de griefs et d’inquiétudes communes qu’en raison d’objectifs communs », déclare à l’AFP Ryan Hass, membre du cabinet de réflexion américain Brookings Institution.

« Ils sont irrités et se sentent menacés par le leadership occidental dans l’actuel système international et estiment que leurs pays devraient être davantage respectés sur les dossiers où leurs intérêts sont en jeu. »

En février, le gouvernement chinois avait publié un document qui appelait à un « règlement politique » du conflit russo-ukrainien et à respecter l’intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu Ukraine comprise.

Lors d’un sommet en mars à Moscou, Xi Jinping avait invité son homologue Vladimir Poutine à venir à Pékin.