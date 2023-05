La Presse à Taïwan

La guerre a déjà commencé

(Kinmen et Taipei, Taïwan) Non, il n’y a pas de soldats chinois dans l’île de Taïwan ni de bombes qui tombent sur ses villes, mais la guerre entre l’île autogouvernée et la Chine, elle, est déjà bien commencée sur plusieurs fronts – ceux de l’économie, de la diplomatie et de l’information. Et Montréal s’apprête à devenir un de ses champs de bataille.