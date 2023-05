L’étrange statut de Taïwan et les tensions avec la Chine en six questions et réponses.

D’abord, c’est quoi, Taïwan ?

Ancienne Formose, Taïwan est une île du Pacifique de 395 km de long située à 160 km de la Chine continentale et séparée par le détroit de Taïwan. Près de 23 millions de personnes y vivent. Ethniquement, 98 % d’entre eux sont des Chinois han. Le siège de son gouvernement est à Taipei, la métropole. Taïwan, qui produit plus de 65 % des puces utilisées dans la fabrication des produits électroniques et 90 % des micropuces les plus sophistiquées, est un maillon incontournable de l’économie mondiale.

Produit intérieur brut par habitant Taïwan 44 400 $ Chine 17 600 $ Canada 52 000 $

Est-ce que Taïwan est un pays ?

Taïwan a un gouvernement, une Constitution, une monnaie, un drapeau, mais malgré son indépendance de facto, seuls 13 pays reconnaissent Taïwan comme un État en bonne et due forme. Taïwan n’a donc pas de siège aux Nations unies. Plusieurs pays maintiennent des liens avec Taïwan, dont le Canada, qui y a un bureau commercial, mais pas d’ambassade.

Ça ne remonte pas à hier, tout ça, non ?

En effet, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre la situation dans le détroit de Taïwan. Pendant le conflit, la Chine nationaliste, mise sur pied par Sun Yat-Sen en 1911, s’allie à son ennemi communiste pour combattre l’envahisseur japonais. Lorsque ce dernier capitule, il se retire de la Chine continentale, mais aussi de l’île de Taïwan, sur laquelle il gouvernait depuis 1895. En Chine, le combat reprend entre le gouvernement nationaliste du Kuomintang, maintenant dirigé par le général Tchang Kaï-chek,, et les communistes de Mao Zedong. Défaits, les nationalistes fuient la Chine continentale et s’installent à Taïwan. Tchang Kaï-chek, accompagné par 1 million de fonctionnaires et de militaires, impose à Taipei son gouvernement en exil et promet de reconquérir la Chine continentale. Taïwan prend alors le titre de « République de Chine » alors que Mao Zedong met sur pied de son côté la « République populaire de Chine ». Autant le gouvernement à Pékin que celui à Taipei affirment chacun de son côté être le seul gouvernement légitime de la Chine. Pendant près de 20 ans de guerre froide, les États-Unis et leurs alliés reconnaissent la République de Chine (Taïwan) comme siège légitime du pouvoir chinois.

De toute évidence, quelque chose a changé depuis…

En 1971, les États membres des Nations unies votent pour retirer le siège de la Chine à Taïwan pour le donner à la Chine communiste, au pouvoir à Pékin depuis 22 ans. Les États-Unis s’y opposent, mais finissent par changer d’idée en 1978 sous Jimmy Carter. Pourquoi ? Parce que la Chine communiste tourne le dos à l’Union soviétique et tend la main à l’Occident. Lorsqu’ils reconnaissent la République populaire de Chine, les États-Unis signent une entente de relations avec Taïwan. Dans cet accord, les États-Unis ne promettent pas d’intervenir militairement en cas d’invasion de la Chine communiste, mais donnent des garanties quant à la défense de Taïwan. C’est la politique d’« ambiguïté stratégique ». Washington établit aussi l’American Institute in Taiwan, une ambassade officieuse qui, encore à ce jour, en mène large.

Ça dure depuis bien longtemps, tout ça. Pourquoi s’en inquiéter maintenant ?

D’abord parce que Xi Jinping, le leader chinois le plus puissant depuis Mao, a fait de « l’unification » de Taïwan avec le reste de la Chine, par la force si nécessaire, un des fers de lance de son programme politique. Aussi parce que l’« ambiguïté stratégique » américaine est de moins en moins ambiguë. Depuis son arrivée au pouvoir, Joe Biden a dit quatre fois en public que les États-Unis sont prêts à intervenir militairement si la Chine attaque Taïwan.

Pourquoi Taïwan revêt-il une aussi grande importance aux yeux des États-Unis et de la Chine ?

Il suffit d’un coup d’œil à la carte pour comprendre. À coups d’alliances et de bases militaires, les États-Unis se sont construit une « ceinture » qui va de la Corée du Sud et du Japon jusqu’à l’Australie dans le Pacifique. Ceinture de défense ou de domination du Pacifique ? Ça dépend de quel côté vous regardez la question. En prenant Taïwan, la Chine viendrait casser la ligne américaine qui, à ses yeux, sert à contenir son développement. Et il ne faudrait pas oublier les micropuces ! Si la guerre en Ukraine a eu des effets dévastateurs sur les chaînes d’approvisionnement, la prise de Taïwan serait un cataclysme pour plusieurs industries dans l’Ouest.