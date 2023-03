La police australienne a porté secours dimanche à un bébé kangourou piégé dans les eaux près de la ville de Burketown, dans le nord du pays, en proie à des inondations record.

Agence France-Presse

Le kangourou, surnommé « Lucky » par ses sauveteurs, a été retrouvé dans l'eau où des crocodiles avaient également été repérés.

Au cours des derniers jours, la police a transporté 53 personnes vulnérables depuis cette petite communauté de 200 personnes, située à 1600 kilomètres au nord-ouest de la capitale du Queensland, Brisbane.

L’Albert River en crue a transformé de vastes zones autour de la ville en lacs, avec seulement la cime des arbres visibles, selon des images aériennes fournies par les services d’urgence.

La police a annoncé qu’environ la moitié des maisons du village avaient été inondées.

Shannon Moren, une habitante évacuée, a déclaré à la chaîne publique ABC qu’elle s’inquiétait des conséquences des inondations sur le bétail.

« J’ai visité la propriété de mes parents l’autre jour et j’ai vu des bovins plongés dans l’eau jusqu’au cou, nageant littéralement pour survivre », a-t-elle raconté.

L’Australie a été frappée par de fortes pluies ces deux dernières années, en raison du phénomène météorologique La Niña qui s’est intensifié dans le Pacifique.

Mais le bureau national de météorologie prévoit un temps plus sec et plus chaud dans les mois à venir, alors que La Niña touche à sa fin.

En mars 2022, le littoral de la côte orientale avait été frappé par de violentes tempêtes accompagnées de pluies torrentielles qui ont fait plus de 20 morts.

Des crues soudaines ont balayé certaines parties de l’est de l’Australie plus tard dans l’année, entraînant des évacuations à Sydney en juillet et arrachant des maisons de leurs fondations dans certaines villes de campagne en novembre.