(Séoul) La Corée du Sud a annoncé lundi un plan pour indemniser ses ressortissants victimes du travail forcé pendant la guerre au Japon, avec lequel Séoul veut renforcer ses liens face aux tensions avec Pyongyang.

Agence France-Presse

La Corée du Sud et le Japon sont tous deux des alliés clés des États-Unis en matière de sécurité régionale, face à la Corée du Nord. Mais leurs relations bilatérales ont longtemps été tendues en raison de l’occupation coloniale de la péninsule coréenne par Tokyo entre 1910 et 1945.

Selon des données fournies par Séoul, environ 780 000 Coréens ont été enrôlés dans le travail forcé par le Japon pendant les 35 années d’occupation, sans compter les femmes réduites à l’esclavage sexuel par les troupes japonaises.

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a annoncé la création d’une fondation de Corée du Sud pour indemniser les victimes et leurs familles, mais sans implication japonaise directe.

Il a dit « espérer que le Japon répondrait positivement à notre décision majeure d’aujourd’hui, par des contributions volontaires d’entreprises japonaises et des excuses complètes ».

Au Japon, des médias avaient précédemment rapporté que les entreprises pourraient faire des dons volontaires, alors que Tokyo devrait exprimer des remords sur la question du travail forcé, comme il l’a déjà fait dans le passé.

Tokyo insiste sur le fait qu’un traité en 1965 – qui a permis aux deux pays de rétablir leurs relations diplomatiques et d’obtenir des réparations d’un montant d’environ 800 millions de dollars sous forme de subventions et de prêts bon marché – a réglé toutes les revendications entre les deux pays concernant la période coloniale.

Le nouveau plan du gouvernement de Séoul prévoit de confier à une fondation locale le soin d’accepter les dons des grandes entreprises sud-coréennes – qui ont bénéficié de réparations accordées par le Japon en 1965 – pour indemniser les victimes.

Le ministre a jugé cet accord historique essentiel pour améliorer les liens entre Tokyo et Séoul.

« La coopération entre la Corée et le Japon est très importante dans tous les domaines de la diplomatie, de l’économie et de la sécurité, dans le contexte actuel de grave situation internationale et de difficile crise mondiale », a-t-il déclaré.

« Je crois que le cercle vicieux doit être brisé pour le bien (des) peuples au niveau de l’intérêt national, plutôt que de laisser (nos) relations (ainsi) distendues pendant longtemps » encore, a-t-il ajouté.