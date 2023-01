Washington et Séoul renforcent leur alliance face à Pyongyang

(Séoul) Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et son homologue sud-coréen Lee Jong-sup ont annoncé mardi à Séoul le renforcement de leur coopération militaire et sécuritaire face aux velléités de la Corée du Nord, dotée de l’arme atomique.

W.G. Dunlop Agence France-Presse

Les deux pays sont convenus d’« étendre et de renforcer le niveau et l’ampleur » de leurs exercices militaires conjoints face aux « provocations continues » de Pyongyang, ont expliqué les deux représentants dans une déclaration commune.

Séoul cherchait à rassurer une opinion publique plutôt inquiète quant aux engagements américains en matière de dissuasion, après que Pyongyang a déclaré son statut de puissance nucléaire « irréversible » en 2022.

Les tensions militaires dans la péninsule se sont nettement accrues l’année dernière : la Corée du Nord a mené un nombre record de tests d’armements, dont celui de son missile balistique intercontinental (ICBM) le plus avancé à ce jour, en dépit des sanctions internationales. Et le 26 décembre, cinq drones nord-coréens se sont introduits dans le territoire de la Corée du Sud, un incident inédit en cinq ans qui a poussé Séoul à envoyer des chasseurs aériens en réplique.

Le renforcement de la coopération entre Washington et Séoul est nécessaire au vu des « changements de l’environnement en matière de sécurité », a estimé Lee Jong-sup en conférence de presse, mentionnant les « récentes tentatives de la Corée du Nord de renforcer ses programmes nucléaires et de missiles ».

Les deux alliés vont organiser un « exercice de simulation » en février pour améliorer leur communication, notamment au niveau des « options de dissuasion et de réponse » aux menaces nucléaires que fait peser Pyongyang sur la péninsule.

Les opérations conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud rendent furieux le Nord, qui les juge annonciatrices d’une invasion prochaine et a souvent riposté avec des menaces et des manœuvres militaires.

Dissuasion

C’est la troisième fois que Lloyd Austin se rend à Séoul en tant que secrétaire américain à la Défense. Il a rencontré mardi, outre son homologue, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol.

Ce dernier a laissé entendre ce mois-ci que son pays envisageait de développer ses propres armes nucléaires. C’était la première fois depuis des décennies qu’un dirigeant sud-coréen soulevait l’idée, signe que les préoccupations quant à l’engagement américain grandissent.

L’administration Yoon a depuis fait marche arrière, mettant l’accent sur le fait que la Corée du Sud est contre la prolifération des armes atomiques.

Cité par son cabinet mardi, M. Yoon a toutefois sollicité de nouvelles réunions avec M. Austin, dans l’optique de « mettre au point un système fort et efficace de dissuasion élargie qui puisse calmer les inquiétudes des Sud-Coréens face aux menaces nucléaires croissantes de la Corée du Nord ».

Selon le chercheur à l’Institut coréen pour l’unification nationale, Hong Min, la visite de Lloyd Austin avec un « plan détaillé des moyens qu’il a été convenu de déployer » traduit justement la volonté de Washington d’« apaiser » ces craintes.

M. Austin a aussi réitéré à Séoul l’engagement des États-Unis, affirmant que l’arsenal américain « dans son intégralité », mais en particulier ses armes nucléaires, dissuadait les attaques contre leurs alliés.

Au Nord, Kim Jong-un a récemment appelé à l’augmentation « exponentielle » de l’armement nucléaire de Pyongyang et à « renforcer massivement sa puissance militaire » de manière générale en 2023, face à ce qu’il considère être des menaces des États-Unis et de son voisin sur la péninsule.