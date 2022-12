Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et sa fille assistent à une séance de photos avec des scientifiques, des ingénieurs, des responsables militaires et d’autres personnes impliquées dans le tir d’essai du nouveau missile balistique intercontinental Hwasong-17 du pays, sur cette photo non datée publiée le 27 novembre par l’Agence centrale de presse nord-coréenne.

La fille de Kim Jong-un vient d’apparaître en public pour la première fois. À deux reprises. Assez pour alimenter les rumeurs sur la succession du leader nord-coréen. Et si c’était elle, l’héritière ?

Attendez, Kim Jong-un a donc des enfants ? Première nouvelle…

Bah, non. Ça se savait, quand même. Mais pas trop. La famille Kim n’a pas l’habitude d’étaler sa vie privée au grand jour. Mais là, le guide suprême frappe fort : il vient d’apparaître pour la première fois publiquement avec sa fille Ju-ae, 10 ans, et cela à deux reprises au cours de la même semaine…

Pour un évènement particulier ?

À qui le dites-vous ! La première apparition de Ju-ae est survenue pour le lancement du nouveau Hwasong-17, le plus gros missile intercontinental du régime coréen, potentiellement assez puissant pour atteindre les États-Unis. Elle a de nouveau été vue quelques jours plus tard avec des soldats, des scientifiques et d’autres fidèles du régime liés à ce nouveau joujou balistique. Les photos ont fait le tour du monde.

PHOTO KCNA, VIA REUTERS Kim Jong-un et sa fille devant un missile balistique intercontinental

Comment faut-il interpréter cette soudaine surexposition ?

La question à 10 000 wons ! Plusieurs médias ont avancé que Kim Jong-un, 38 ans, souhaitait présenter celle qui lui succédera pour prolonger la dynastie. Quelques indices pointeraient d’ailleurs en ce sens. Primo, les médias nord-coréens ont décrit Ju-ae comme l’« enfant chérie » et la « précieuse » du dictateur, un signe probable qu’elle est en effet l’héritière. Secundo, on a vu un général quatre étoiles s’incliner devant l’enfant, un autre détail allant en ce sens. Enfin, pourquoi l’exposer elle, et pas un autre de ses trois enfants ?

Mais oui, bien sûr. Tout cela tombe sous le sens !

Oui, sauf que pas tant. On a parlé à des experts de la Corée, et ils sont plutôt perplexes. « On aura une idée plus claire dans les mois à venir », nuance Joseph H. Chung, professeur à l’UQAM et codirecteur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est (OAE). « Beaucoup de bruit pour rien. C’est une surexcitation médiatique », ajoute Juliette Morillot, journaliste spécialiste de la Corée et coautrice du Monde selon Kim Jong-un et de La Corée du Nord en 100 questions.

Ah bon ? Expliquez.

Pour Joseph H. Chung, il faut d’abord y voir un coup de marketing. Alors que le monde a les yeux tournés vers l’Ukraine, il fallait quelque chose de frappant pour que le missile Hwasong-17 ne passe pas inaperçu. « Un père et sa fille, ça attire plus l’attention, n’est-ce pas ? »

Pas étonnant, ajoute le professeur, que cette mise en scène médiatique survienne maintenant. Car le pays se trouve présentement dans une phase d’« insécurité psychologique ». L’économie va mal, la COVID-19 persiste et la Corée du Sud montre des muscles, comme en témoigne le déploiement de 240 avions militaires à la fin octobre, de concert avec les Américains, pour l’opération « Tempête vigilante ».

PHOTO KCNA, VIA ASSOCIATED PRESS Kim Jong-un et sa fille posent avec des scientifiques et des ouvriers.

Dans ce contexte, il ne faut pas voir les apparitions de la fillette comme un prélude à succession, mais comme le symbole propagandiste d’une Corée du Nord « forte et solide », note M. Chung. « Il veut montrer que la dynastie est intacte. »

Une image paternaliste qui rassure, renchérit Juliette Morillot : « Kim Jong-un se présente en père de la Nation. Le message, c’est qu’il protège son peuple contre les dangers, comme il protège sa famille. C’est pour ça que sa fille est présente. »

Ah. Dommage. On se faisait une joie à l’idée de voir une femme diriger le pays.

Ne jamais dire jamais. Mais pour l’heure, cette piste ne semble pas à privilégier. D’autant que Ju-ae aurait un frère aîné, qui se trouverait actuellement en Europe pour ses études. Il n’y a pas de règle officielle dans la dynastie Kim. Mais en toute logique, on peut imaginer que c’est plutôt lui qui succédera à son père… qui avait lui-même succédé à son père… qui avait lui-même succédé à son père.

« C’est un pays assez confucéen, assez traditionnel, conclut Juliette Morillot. C’est donc probablement lui qui, malgré tout, sera le mieux placé. De toute façon, comment une jeune fille peut-elle se faire accepter par tous ces vieux bonshommes qu’on voit sur les photos ?

« C’est vraiment très masculin tout ça… »