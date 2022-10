La mousson est relativement mal comprise et plutôt imprévisible. Il est difficile de prévoir exactement où et quand, avec quelle force, la pluie va se produire, mais selon les experts scientifiques le changement climatique rend la mousson plus puissante et irrégulière.

(Katmandou) D’importantes inondations et des glissements de terrain au Népal, provoqués par les pluies de mousson, ont tué au moins 48 personnes ces deux dernières semaines, tandis que 13 autres, emportées par une rivière, sont portées disparues, ont indiqué jeudi des responsables.

Agence France-Presse

« Il y a eu de fortes pluies à la fin de la mousson qui ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans les régions occidentales du pays », a déclaré à l’AFP Pradip Kumari Koirala, responsable de la gestion des catastrophes.

« Nous menons actuellement des opérations de sauvetage et de distribution de secours dans ces zones en mobilisant les forces de sécurité et d’autres agences, car la situation météorologique s’y est améliorée », a-t-il ajouté.

Dans le village isolé de Rachuli, dans la province de Karnali, 13 personnes qui se rendaient à des funérailles ont été emportées par la rivière Tila dimanche, a déclaré à l’AFP un responsable local, Saroj Adhikari.

« L’opération de recherche est toujours en cours. Mais l’espoir est très faible maintenant », a-t-il dit.

Près de 700 randonneurs étrangers et népalais ont été bloqués pendant environ 48 heures en début de semaine dans les districts montagneux de l’ouest du Népal, mais la plupart ont été secourus ou ont réussi à poursuivre leur voyage.

Cependant, « il reste encore des randonneurs bloqués […]. Nous évaluons le nombre de personnes à secourir », a déclaré Binod Sapkota, de l’Association des agences de trekking du Népal.

M. Koirala a indiqué que les autorités avaient mobilisé des excavatrices et des ingénieurs pour dégager les éboulis et la boue qui bloquent les routes, et placé des hélicoptères en état d’alerte pour réagir à des sauvetages d’urgence.

La mousson apporte à l’Asie du Sud de 70 à 80 % de ses précipitations annuelles, mais elle est aussi synonyme de mort et de destruction. Près de 1700 personnes ont perdu la vie au Pakistan dans de violentes inondations cette année.

La mousson est relativement mal comprise et plutôt imprévisible. Il est difficile de prévoir exactement où et quand, avec quelle force, la pluie va se produire, mais selon les experts scientifiques le changement climatique rend la mousson plus puissante et irrégulière.