Le bilan de l’avalanche dans l’Himalaya grimpe à 26 morts

(New Delhi) Trois jours après une avalanche ayant balayé un groupe d’apprentis alpinistes, les chances de retrouver vivants les trois derniers disparus se sont amenuisées vendredi, avec un bilan alourdi à 26 morts et une suspension des recherches pour cause de mauvais temps.