PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LA PROVINCE SIHANOUKVILLE, VIA ASSOCIATED PRESS

Un mort et 21 disparus après le chavirement d’un bateau

(Phnom Penh) Une personne est morte et plus de 20 autres ont été portées disparues après le chavirement d’un bateau qui transportait des ressortissants chinois au large du Cambodge, a annoncé vendredi un responsable cambodgien.

Agence France-Presse

Le navire, qui comptait 41 Chinois à son bord, s’est retrouvé jeudi en difficulté au niveau de Sihanoukville (sud-ouest), a déclaré à l’AFP Kheang Phearom, porte-parole de la province de Preah Sihanouk, ajoutant que 19 personnes ont pu être secourues et que le corps d’une femme a été repêché.

Le village de pêcheurs de Sihanoukville, autrefois tranquille, a été transformé ces dernières années par un boom des investissements chinois, marqué notamment par l’ouverture de dizaines de casinos.

De plus en plus de témoignages indiquent cependant que des travailleurs chinois sont victimes de trafics et de contrebande pour travailler illégalement dans la ville.

La police interrogeait les survivants tandis que les recherches se poursuivaient pour retrouver les autres passagers, a expliqué le porte-parole.

Le chef de la police provinciale Chion Narin a indiqué au média progouvernement Fresh News qu’un représentant des personnes à bord leur avait expliqué avoir quitté la Chine depuis un port de la province du Guangdong sur un bateau rapide le 11 septembre.

Près d’une semaine plus tard, ils ont été transbordés sur un bateau en bois par deux membres d’équipage cambodgiens, a précisé le chef de la police, avant que leur embarcation ne commence à couler après être tombée en panne jeudi.

Le policier a ajouté qu’un bateau de pêche avait embarqué les deux Cambodgiens et était reparti, abandonnant les autres passagers.

Selon le porte-parole de la province, les deux ressortissants cambodgiens ont été arrêtés pour être interrogés.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré être « en contact étroit » avec les autorités cambodgiennes, leur demandant de « déployer tous les efforts possibles pour mener à bien les opérations de recherche et de sauvetage » et « découvrir rapidement les circonstances » de ces disparitions.

Les autorités cambodgiennes s’efforcent de réprimer les réseaux de trafic et de traite d’êtres humains. Des informations ont en effet révélé que des personnes originaires d’autres pays d’Asie du Sud-Est étaient incitées à émigrer pour décrocher des emplois annoncés comme lucratifs.

C’est le cas, selon des témoignages récents, de Chinois venus travailler dans des casinos ou pour des réseaux d’escroquerie en ligne à Sihanoukville, et empêchés d’en repartir.

Au début du mois de septembre, les services de police et d’immigration ont effectué une perquisition dans la ville et arrêté plus de 140 étrangers travaillant illégalement, dont 130 Chinois.

Des responsables ont indiqué avoir trouvé notamment des preuves de séquestration et de torture.

Au mois d’août, une quarantaine de travailleurs vietnamiens d’un casino au Cambodge se sont évadés et ont traversé une rivière à la nage pour regagner leur pays d’origine.