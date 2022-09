(Bichkek) Le Kirghizstan a annoncé vendredi un cessez-le-feu avec le Tadjikistan après une escalade des affrontements à la frontière entre ces deux pays d’Asie centrale, les deux parties s’accusant toutefois dans l’après-midi de violations mutuelles de cette trêve.

Agence France-Presse

Le président kirghiz Sadyr Japarov et son homologue tadjik Emomali Rakhmon se sont entretenus en marge d’un sommet régional de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan et « sont convenus de donner pour instruction aux institutions concernées de cesser le feu et de retirer les forces et les équipements de la ligne de contact », selon un communiqué de la présidence kirghize.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur à 16 h locales (6 h, HE) vendredi, mais les gardes-frontières kirghiz ont rapidement accusé l’armée tadjike « d’avoir ouvert le feu à nouveau » sur leurs positions à la frontière, jugeant la situation « toujours tendue ».

Leurs homologues tadjikes ont répliqué dans un communiqué, dénonçant « les tirs de la partie kirghize » en direction « de trois villages du Tadjikistan ».

Lors de leur entretien, les présidents du Kirghizstan et du Tadjikistan avaient pourtant appelé leurs troupes à un cessez-le-feu, premier signe de désescalade après plusieurs heures de combats intenses à la frontière.

MM. Japarov et Rakhmon ont convenu « de créer une commission chargée d’enquêter sur la cause des incidents », soulignant l’importance de résoudre leurs différends « par des moyens politiques et diplomatiques », a rapporté l’agence de presse tadjike Khovar.

Si des heurts ont régulièrement lieu à la frontière entre ces deux ex-républiques soviétiques empêtrées depuis des années dans une dispute territoriale, les dernières violences ont marqué une aggravation notable.

La Russie a exprimé vendredi sa « préoccupation », son ministère des Affaires étrangères appelant « les deux parties à prendre des mesures exhaustives et urgentes pour […] mettre fin à toute tentative d’escalade ». Le président russe Vladimir Poutine a, lui, jugé la situation de « tendue » en marge d’une rencontre avec son homologue azerbaïdjanais en Ouzbékistan.

Selon Bichkek, les forces tadjikes ont bombardé vendredi la ville frontalière de Batken, située dans le sud-ouest du Kirghizstan, dans une zone contestée entre les deux pays.

« Des infrastructures civiles de la ville de Batken ont été détruites », ont déclaré les gardes-frontières kirghiz dans un communiqué.

Le ministère kirghiz de la Santé a annoncé que 31 personnes avaient été hospitalisées vendredi, selon un nouveau bilan qui s’alourdit rapidement.

Au moins quatre militaires ont aussi reçu des « blessures par armes à feu », selon les autorités régionales.

19 000 personnes évacuées

Le Comité d’État pour la sécurité nationale du Kirghizstan a rapporté vendredi matin que des « affrontements intenses » et « violents » se déroulaient dans la zone frontalière, accusant le Tadjikistan de « bombarder le territoire kirghiz avec tout son arsenal disponible ».

Il a rapporté l’utilisation de « blindés lourds, de lance-roquettes multiples et de l’aviation » par le Tadjikistan. « Toutes les attaques terrestres et aériennes trouvent leur réponse de la part du côté kirghiz, ce qui empêche toute capture de territoire », a-t-il ajouté.

Les habitants de plusieurs villages frontaliers ont fui la zone de combats, a indiqué le ministère kirghiz des Situations d’urgence, annonçant l’ouverture de centres d’accueil.

Au moins 19 000 personnes habitant près de Batken ont été évacuées, a annoncé de son côté la branche locale du Croissant-Rouge.

Douchanbé a accusé les forces kirghizes d’avoir ouvert le feu tôt vendredi sur des postes frontaliers tadjiks, sans faire état dans l’immédiat de victimes dans ses rangs.

L’agence de presse russe Ria-Novosti a rapporté qu’un garde-frontière tadjik avait été tué et que trois gardes-frontières avaient été blessés. Ce bilan n’a pas été confirmé de source officielle.

Des affrontements entre les deux pays en début de semaine avaient fait deux morts dans les rangs des gardes-frontières tadjiks et plusieurs blessés de part et d’autre.

La frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizstan est le théâtre d’affrontements meurtriers réguliers, près de la moitié des 970 kilomètres de frontière commune étant contestée et les progrès en termes de délimitation ont été lents ces dernières années.

L’année 2021 a vu un nombre d’affrontements sans précédent opposer les deux parties, faisant plus de 50 morts et laissant craindre l’élargissement du conflit.