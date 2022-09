L'armée taïwanaise organise un exercice de tir réel de deux jours pour démontrer sa « capacité, sa confiance et sa détermination à assurer la sécurité de Taïwan », déclare Sun Li-fang, un porte-parole du ministère de la Défense, alors que les tensions entre Taipei et Pékin sont à leur plus haut niveau depuis des décennies.



Agence France-Presse

« Nos soldats n'ont pas seulement démontré leurs compétences en matière de combat de nuit et de jour, ils ont également prouvé qu'ils étaient capables de combiner nos trois forces armées pour vaincre les forces ennemies », ajoute le porte-parole.