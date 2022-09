Les dirigeants nord-coréen et russe Kim Jong-un et Vladimir Poutine, lors d’une rencontre en 2019

PHOTO AGENCE KCNA, VIA ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) La Russie se procure une importante quantité d’armes et munition auprès de la Corée du Nord pour s’en servir en Ukraine, a indiqué mardi le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder.

Agence France-Presse

« Nous avons des informations selon lesquelles la Russie a approché la Corée du Nord pour lui demander des munitions », a-t-il dit.

« Cela témoigne de la situation dans laquelle la Russie se retrouve en termes de logistique et de ravitaillement », a ajouté le porte-parole. « Nous estimons que ça se passe mal pour la Russie sur ce front-là ».

Un responsable américain avait indiqué auparavant sous le couvert de l’anonymat que le ministère russe de la Défense était en train de se procurer pour des millions de dollars de roquettes et obus d’artillerie auprès de la Corée du Nord « afin de les utiliser sur le terrain de bataille en Ukraine ».

Ces achats, en possible violation des résolutions de l’ONU, « montrent que l’armée russe continue de souffrir d’une grave pénurie, liée en partie aux sanctions » imposées par les Occidentaux à Moscou après l’invasion de l’Ukraine le 24 février dernier, avait ajouté le responsable.

La Russie est sous pression après plus de six mois de guerre en Ukraine qui bénéficie pour sa part d’une importante aide militaire américaine et européenne.

De ce fait, les États-Unis disent s’attendre à ce que la Russie continue à l’avenir de se procurer des équipements militaires en Corée du Nord, selon ce responsable.