PHOTO FOURNIE PAR LA KCNA/KNS, VIA ASSOCIATED PRESS

(Séoul) La puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rejeté vendredi une offre d’aide économique en échange d’une dénucléarisation formulée par le gouvernement sud-coréen, la qualifiant de « sommet d’absurdité ».

Agence France-Presse

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a proposé cette semaine à la Corée du Nord un plan d’aide en aliments, énergie et infrastructure si elle abandonnait son programme d’armement nucléaire.

Les analystes jugeaient très minces les chances pour que Pyongyang accepte cette offre, formulée pour la première fois en mai par M. Yoon lors de son discours inaugural, la Corée du Nord ayant depuis longtemps affirmé qu’elle n’accepterait jamais un tel compromis.

Cette offre est un « sommet d’absurdité », a réagi vendredi Kim Yo Jong, la sœur de Kim Jong-un.

« Quand on pense que le plan pour troquer une “coopération économique” contre notre honneur, (nos) armes nucléaires, est le grand rêve, l’espoir et le plan de Yoon, on se rend compte qu’il est vraiment simple et encore puéril », a-t-elle dit, citée par l’agence officielle KCNA.

« Il est clair que nous n’allons pas nous asseoir face à face avec lui », a-t-elle ajouté.

La Corée du Nord a procédé à une série record d’essais d’armes cette année, notamment en tirant un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017.

Washington et les responsables sud-coréens ont averti à plusieurs reprises que le Nord se préparait à reprendre ses essais nucléaires.