PHOTO GONG YULONG, XINHUA VIA ASSOCIATED PRESS

(Taipei) Taïwan organisera cette semaine des exercices militaires à balles réelles simulant une défense de l’île contre une invasion chinoise, ont déclaré lundi des responsables, alors que Pékin effectue de nouveaux exercices autour de l’île.

Agence France-Presse

« Nous allons nous entraîner à contrer des attaques ennemies simulées sur Taïwan », a déclaré à l’AFP Lou Woei-jye, porte-parole du huitième corps d’armée.

Les forces de l’île s’entraîneront à faire face à des débarquements mardi et jeudi dans la région de Pingtung, à l’extrême sud, a indiqué l’armée taïwanaise.

Plusieurs centaines de soldats et environ 40 obusiers, seront déployés pour ces exercices, selon la même source.

L’île démocratique et autonome vit sous la menace constante d’une invasion par la Chine, qui considère son voisin comme une partie de son territoire à récupérer un jour, par la force si nécessaire.

Défiant les appels à mettre fin à plusieurs jours d’exercices militaires encerclant l’île autonome, Pékin a poursuivi lundi des exercices aériens et maritimes conjoints, dans le sillage d’une visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taipei la semaine dernière.

M. Lou a déclaré que les exercices taïwanais étaient déjà programmés et qu’il ne s’agissait pas d’une réponse aux exercices chinois en cours.

L’île organise régulièrement des exercices militaires simulant une invasion chinoise et s’est entraînée le mois dernier à repousser des attaques depuis la mer lors d’une « opération d’interception conjointe », dans le cadre de ses plus grands exercices annuels.

Ces derniers jours, la Chine a été accusée de simuler un blocus et une invasion de l’île principale de Taïwan lors de ses exercices, qui devaient initialement s’achever dimanche.

Pékin s’est emporté contre le voyage de Mme Pelosi, la plus haute responsable élue américaine à se rendre à Taïwan depuis 25 ans, rompant une série de pourparlers et d’accords de coopération avec Washington, notamment sur le changement climatique et la défense.