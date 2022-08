(Pékin) La Chine a annoncé vendredi mettre fin à la coopération avec les États-Unis sur plusieurs dossiers après la visite cette semaine à Taïwan de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi.

Agence France-Presse

Pékin va « suspendre les négociations sino-américaines sur le changement climatique » et annuler un entretien entre les dirigeants militaires ainsi que deux réunions sur la sécurité, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères, invoquant le « mépris » dont a fait preuve Mme « Pelosi quant à la forte opposition de la Chine » à sa visite à Taïwan.

La Chine et les États-Unis, les deux plus importants émetteurs de gaz à effet de serre, avaient noué un accord surprise sur le climat lors du sommet de la COP26 à Glasgow l’an dernier.

Ils s’y engageaient à travailler ensemble pour accélérer les actions pour le climat lors de la prochaine décennie et à se réunir régulièrement pour « s’attaquer à la crise climatique ».

Parmi les autres mesures annoncées vendredi, le ministère des Affaires étrangères a dit suspendre la coopération avec Washington sur le rapatriement des migrants irréguliers, ainsi qu’en matière de justice, de criminalité transnationale et de lutte antidrogue.

Un peu plus tôt, il avait indiqué imposer des sanctions à Mme Pelosi et sa famille proche, sans détailler en quoi elles consistaient.

La Chine, qui considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire, a lancé jeudi, en réaction à la visite de l’élue américaine, les plus importants exercices militaires de son histoire autour de l’île, qui vont durer jusqu’à dimanche.