(Bangkok) La Thaïlande a assoupli ses lois sur le cannabis jeudi dernier, les utilisateurs étant désormais autorisés à posséder et à cultiver la plante, malgré de nouvelles directives plutôt strictes.

Agence France-Presse

Le changement intervient après la légalisation historique du cannabis médical en Thaïlande en 2018.

Il s’agit de la première initiative de ce type prise par un pays d’Asie du Sud-Est, où les lois antidrogue sont sévères. Le ministère de la Santé publique du royaume avait annoncé en février dernier que le cannabis serait retiré de sa liste de stupéfiants interdits.

Le magasin de cannabis de Bangkok Highland Cafe faisait un commerce rapide de bourgeons jeudi. « C’est un rêve devenu réalité », a déclaré le copropriétaire Rattapon Sanrak. « Nous nous battons pour cela (légalisation) depuis environ 10 ans », a déclaré le joueur de 35 ans.

La Thaïlande a déjà adopté une position ferme en matière de drogue, les personnes trouvées avec du cannabis encourant jusqu’à 10 ans de prison et une lourde amende.

Bien que la possession et la vente de cannabis soient désormais légales, fumer la substance à l’extérieur demeure prohibé.

Les contrevenants pourraient être condamnés à une amende de 25 000 bahts (1000 CAD) et risquent jusqu’à trois mois de prison. Et les extraits de cannabis contenant plus de 0,2 % de tétrahydrocannabinol (THC) — le composé psychoactif de la plante — restent illégaux.

L’activiste Cark K. Linn, auteur d’un bulletin d’information thaïlandais populaire sur le cannabis, a déclaré que le dernier changement était « effectivement et pratiquement, une légalisation très radicale du cannabis en Thaïlande ».

Jeremy Douglas, porte-parole régional de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a cependant appelé à la prudence, affirmant que les réformes juridiques ont « été un peu difficiles à suivre ».

« Fondamentalement, ce que nous comprenons, c’est que la partie de la loi régissant le cannabis a expiré pendant le processus d’examen. Le cannabis peut donc être vendu jusqu’à ce que la loi soit définitive et approuvée par le Parlement », a-t-il déclaré.

« Je pense que cela prendra un long chemin vers une légalisation complète comme le Canada, comme Amsterdam, mais je pense que c’est une bonne étape », a déclaré Siravit Taweechan, 27 ans.