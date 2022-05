Indonésie

Onze disparus et 31 rescapés dans le naufrage d’un traversier

(Jakarta) Trente et une personnes ont été sauvées et onze étaient toujours recherchées lundi après le naufrage d’un traversier indonésien dans le détroit de Makassar, qui sépare les îles de Sulawesi et Bornéo, ont indiqué les autorités.