(Colombo) Le Sri Lanka, à court de liquidités, a fortement augmenté mardi les prix des carburants, les portant à un niveau record, alors que le pays et ses 22 millions d’habitants affrontent leur pire crise depuis l’indépendance.

Agence France-Presse

Le prix du diesel, couramment utilisé dans les transports publics, est passé de 289 roupies (0,80 dollars) le litre à 400 roupies (1,11 dollars), soit un bond de 38 %, tandis que le prix du litre d’essence a grimpé de 338 roupies (0,94 dollars) à 420 roupies (1,17 dollars), s’envolant de 24 %.

Ces six derniers mois, les prix des carburants ont flambé, avec +230 % pour le diesel et +137 % pour l’essence. En outre, compte tenu de difficultés d’approvisionnement, les automobilistes doivent faire la queue, parfois pendant des jours, pour faire le plein.

Le ministre de l’Énergie, Kanchana Wijesekera, a déclaré lundi que le nouveau gouvernement de « guerre économique » avait approuvé les nouveaux tarifs à la pompe en vue d’endiguer les énormes pertes de la société pétrolière publique Ceylon Petroleum Corp.

Faute de devises, l’État insulaire ne peut plus financer ses importations et la population subit depuis des mois des pénuries non seulement de carburant mais aussi de nourriture et médicaments, avec de longues coupures d’électricité et des records d’inflation.

Le nouveau premier ministre, Ranil Wickremesinghe, entré en fonction le 12 mai, avait exhorté la semaine dernière la population à « supporter patiemment les prochains mois ». Ils « seront les plus difficiles de nos vies », avait-il prévenu.

Le chef du gouvernement avait également averti que les prix des carburants et de l’électricité seraient augmentés considérablement.

Son prédécesseur, Mahinda Rajapaksa, frère du président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, avait été contraint à la démission le 9 mai, après de sanglants affrontements qui ont fait au moins neuf morts et plus de 200 blessés.